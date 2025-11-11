Dieter Fischer lüftet gut gehütetes "Rosenheim-Cops"-Geheimnis: "Das ist streng geheim"

Seit über 20 Jahren laufen "Die Rosenheim-Cops" bereits im TV, kürzlich ist die 25. Staffel gestartet. Eigentlich sollten inzwischen alle Details der beliebten ZDF-Serie bekannt sein – doch Schauspieler Dieter Fischer enthüllt nun ein bislang gut gehütetes Geheimnis.

Für Dieter Fischer dürfte seine Figur "Anton Stadler" in "Die Rosenheim-Cops" die Rolle seines Lebens sein. Seit 2006 steht er bereits für das ZDF-Format vor der Kamera – allerdings nicht durchgehend als Kommissar. In Staffel sieben und Staffel zehn war er in jeweils einer Folge lediglich als Nebenfigur zu sehen. Erst ab 2011 trat er als einer der Hauptdarsteller in Erscheinung. Was bislang keiner wusste: Sein Serien-Charakter umgibt ein gut gehütetes Geheimnis. Der AZ hat er dieses jetzt verraten.

Dieter Fischer über "Rosenheim-Cops"-Rolle: "Das ist sein Antrieb"

Als "Anton Stadler" zeigt sich Dieter Fischer in "Die Rosenheim-Cops" gerne von seiner mürrischen und etwas grantigen Seite. "Er ist Pragmatiker und will den Fall lösen, um wieder Ruhe zu haben – das ist sein Antrieb", verrät der Schauspieler im Gespräch mit der AZ. Eine Sache verbindet ihn aber dennoch mit seiner Rolle: "Die Körperlichkeit haben wir natürlich gemein."

Großes Geheimnis um Anton Stadler: "Rosenheim-Cops"-Star spricht Klartext

Um sich besser in die "Rosenheim-Cops"-Figur einzufühlen, hat sich Dieter Fischer als Kommissar eine Verhaltensweise angewöhnt, die bislang absolut geheim war. Jetzt enthüllt Fischer, was genau dahintersteckt: "Der 'Anton Stadler' hatte noch nie, in keiner einzigen Einstellung, die Hände in den Hosentaschen." Und tatsächlich, bei genauer Betrachtung der Serie fällt auf, dass der Schauspieler seine Hände entweder verschränkt hinter dem Rücken hat oder locker an der Seite hängen lässt – in die Hosentasche wandern sie dabei aber nie.

Woher kommt diese gut gehütete Eigenart von "Anton Stadler"? "Dieser Einfall kam von mir, das wurde nie von mir verlangt oder vorab besprochen", erklärt Dieter Fischer der AZ: "Ich dachte mir: Was hat Anton Stadler für eine Erziehung genossen, dass er so ist? Mir fiel ein, dass er vom Vater angehalten wurde, nie die Hände in die Hosentaschen zu stecken – das ist bis heute geblieben. Das ist streng geheim."

Dieter Fischer und Michaela Weingartner sind in "Die Rosenheim-Cops" ein eingespieltes Team. © ZDF/Linda Gschwentner

Dieter Fischer muss Abschied nehmen: Marisa Burger verlässt die Serie

Ob sich die Serien-Kollegen von Dieter Fischer dieser Besonderheit bewusst sind? Bestimmt ist es dem ein oder anderen aufgefallen, immerhin herrscht am Set ein sehr familiäres Verhältnis unter den Schauspielern. In wenigen Wochen steht allerdings ein schwerer Abschied für die TV-Zuschauer an, denn Marisa Burger verlässt "Die Rosenheim-Cops". Wie genau der Ausstieg ablaufen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Vielleicht verrät sie dazu mehr am Mittwochabend (12. November), .