Dieter Bohlen schlägt sanfte Töne an: Kehren Modern Talking zurück?

Vor mehr als 20 Jahren gingen Modern Talking im Streit auseinander. Nun hat sich Dieter Bohlen in einem Interview versöhnlich gezeigt. Eine Reunion mit seinem ehemaligen Bandkollegen Thomas Anders könne er sich vorstellen.

Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten: Von 1985 bis 1987 waren Modern Talking Dauergäste in den internationalen Charts, Hits wie "You're My Heart, You're My Soul", "Cheri, Cheri Lady" und "Geronimo's Cadillac" waren allgegenwärtig. Dieter Bohlen und Thomas Anders wurden zu Superstars.

1998 läutete eine Reunion einen zweiten Karrierefrühling ein. Bis einschließlich 2003 veröffentlichte das Duo jährlich ein Album, ehe es erneut zur Trennung kam. Bohlen und Anders gingen im Streit auseinander, Fans warteten vergeblich auf eine Versöhnung. Nun scheint diese auf einmal zum Greifen nah.

Dieter Bohlen: "Meine Hand ist ausgestreckt."

Der Grund für die neue Hoffnung sind Aussagen, die Dieter Bohlen in einem Gespräch mit "Bild " getätigt hat. Der Produzent, der bekannt dafür ist, sich mit konfrontativen Aussagen nicht zurückzuhalten, gab sich gegenüber seinem alten Bandpartner überraschend versöhnlich. Es sei kindisch, "wenn man seit vielen Jahren wegen irgendwas, was Thomas mal gemacht hat oder was ich gemacht habe, nicht zumindest mal darüber nachdenkt, unseren gemeinsamen Erfolg noch mal aufleben zu lassen", sagte er in dem Interview.

"Thomas ist ja nicht mein Feind. Ich laufe ja nicht mit Hass im Bauch seit Jahren rum", so Bohlen weiter. Die Aussagen des 72-Jährigen, der als Juror der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" zu einem der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen wurde, haben einen konkreten Anlass: Es habe mehrere Nachfragen zu einer eventuellen Reunion gegeben. Neben neuen Konzerten seien auch ein Musical und eine Dokumentation rund um die Erfolgsgeschichte des Synthie-Duos ins Spiel gebracht worden. "Da habe ich mir überlegt: Warum sagt man bei so was eigentlich immer Nein?", so Bohlen.

Ob es wirklich zu einem Comeback kommt, steht noch in den Sternen. "Jetzt liegt der Ball bei ihm", sagte Bohlen mit Hinblick auf Anders, der als Solokünstler aktiv ist. "Meine Hand ist ausgestreckt."