Dieter Bohlen gratuliert seiner Carina zum Geburtstag

Pop-Titan Dieter Bohlen gibt auf Instagram einen Einblick in sein privates Glück: Am Geburtstag seiner Freundin Carina postet er ein Foto der 39-Jährigen und schwärmt: "Mein Schatzi hat Geburtstag!"

So privat und liebevoll zeigt er sich nicht oft: Pop-Titan Dieter Bohlen (69) hat ein neues Foto seiner Freundin Carina Walz (39)

Auf dem Foto strahlt Carina glücklich in die Kamera. Der Post erhielt in wenigen Stunden über 7.000 Likes. Auch Ex-"DSDS"-Teilnehmerin Juliette Schoppmann (43) gratulierte: "Happy Birthday an die liebe Carina." Prince Damien (32), "DSDS"-Gewinner von 2016, kommentierte ebenfalls. "Alles liebe zum Geburtstag Carina", schrieb er garniert mit einem roten Herz.

Auch in seiner Story hat Bohlen das Foto mit zusätzlichen Herz-Emojis gepostet. Ein Konzert-Video gibt es dort ebenfalls zu sehen. Gemeinsam mit seinem Publikum singt Bohlen den Klassiker "You're My Heart, You're My Soul". "Und wir singen für Carina", kommentiert der 69-Jährige.

Bohlen und die 39-Jährige sind bereits seit über 17 Jahren ein Paar. Das Paar lernte sich in einem Club auf Mallorca kennen, als Carina gerade 22 war. Sie leben zusammen in seiner Villa in Tötensen, 2011 kam Tochter Amelie zur Welt, 2013 Sohn Maximilian.

Sie managt seine Karriere im Hintergrund

Die gelernte Hotel-Kauffrau (Vater stammt aus Libyen) hält sich in der Öffentlichkeit weitestgehend zurück. Auf Bohlens Instagram-Account ist sie jedoch öfter zu sehen - erst vor Kurzem in einem Video beim gemeinsamen Tanzen. Nach eigenen Aussagen managt Carina Bohlens Karriere aus dem Hintergrund: "Ich verwalte seinen Musikverlag, habe fast täglich Anfragen, koordiniere alle Termine, neue Werbeanfragen ... Hier ist richtig was zu tun", verriet sie vor einigen Jahren.

Glück im Privatleben - und auch beruflich läuft es derzeit rund für Dieter Bohlen: Bei "DSDS" sitzt er wieder in der Jury, und auch beim "Supertalent" ist er bald wieder dabei.