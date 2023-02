Diesmal wirklich? NFL-Superstar Tom Brady verkündet seinen Rücktritt

Nun also doch: Mit einem Jahr Verspätung hat Star-Quarterback Tom Brady jetzt seinen endgültigen Abschied vom Profisport verkündet.

Tom Brady geht einmal mehr in Football-Rente.

Football-Weltstar Tom Brady (45) hat seinen Abschied vom Profisport mitgeteilt - wieder einmal. Der Top-Quarterback und siebenmalige Super-Bowl-Gewinner postete , in dem er seine - dieses Mal offenbar endgültige - Entscheidung verkündet und seinen knapp 13 Millionen Followern erklärt.

Ohne große Umschweife kommt Brady in dem Clip sofort zum Punkt und verrät, dass er "für immer" in den Football-Ruhestand geht. "Ich weiß, dass der Prozess beim letzten Mal eine ziemlich große Nummer war. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich mir, ich drücke einfach auf den Aufnahmeknopf und lasse es euch zuerst wissen. Ich werde mich nicht lange fassen. Ich glaube, man bekommt die Chance für einen super emotionalen Ruhestand-Text nur einmal, und ich habe meinen vergangenes Jahr aufgebraucht."

An seine Fans und Liebsten gerichtet sagt Brady: "Vielen Dank an jeden einzelnen von euch, dass ihr mich unterstützt habt. Meiner Familie, meinen Freunden, Teamkollegen, meinen Konkurrenten, ich könnte ewig so weitermachen, es sind zu viele. Danke, dass ihr mich meinen absoluten Traum leben lasst. Ich würde nicht eine Sache daran ändern wollen. Ich liebe euch alle."

Nicht nur sportlich viel los

Brady hatte schon im Februar des vergangenen Jahres seine Karriere an den Nagel gehängt, kurze Zeit später jedoch seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündet und bei den Tampa Bay Buccaneers angeheuert. In den vergangenen Monaten schrieb der Footballer jedoch größtenteils abseits des Feldes Schlagzeilen. Zunächst wurde berichtet, dass Brady einen Zehn-Jahres-Vertrag nach seiner NFL-Karriere unterschrieben hat, der ihm als TV-Experte bei "Fox Sports" .

Im Oktober 2022 wurde derweil offiziell bestätigt, dass seine Ehe mit Supermodel Gisele Bündchen (42) nach 13 Jahren geschieden wurde. "Die Entscheidung, eine Ehe zu beenden, ist nie leicht", erklärte das Model damals in seinen Instagram-Storys. Aber man habe sich auseinander entwickelt. Sie sei dankbar für die Zeit, die man gemeinsam gehabt habe.