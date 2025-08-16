Diesen Dating-Tipp gibt Michelle Obama ihren beiden Töchtern

Michelle Obama hat in ihrem Podcast erzählt, welchen Dating-Tipp sie ihren Töchtern ans Herz gelegt hat. Auf diesen Weg habe sie auch Ehemann Barack als "den Richtigen" erkannt.

Von Michelle Obama (61) kann man einiges lernen - offenbar auch in Sachen Liebe und Beziehungen. hat die ehemalige First Lady jetzt verraten, welchen Ratschlag sie ihren Töchtern Malia (27) und Sasha (24) zum Thema Dating gegeben hat.

Die 61-Jährige sprach über die Dating-Erfahrungen, die ihr geholfen haben, Ehemann Barack Obama (64) als "den Richtigen" zu erkennen. Ihre Strategie versuche sie auch ihren Töchtern ans Herz zu legen: "Wir versuchen, die Mädels zu erziehen, indem wir unsere Erfahrungen teilen. Mein Motto ist: date viel, und wenn ein Date schlecht läuft oder du eine schlechte Erfahrung machst, mach weiter. Wenn es nicht passt - nächster", so Michelle Obama.

"Ich versuche einfach, sie offen für Menschen zu halten. Das, was ich gemacht habe, war: viel daten. Als Barack auftauchte, hatte ich bereits Erfahrungen, mit denen ich ihn vergleichen konnte", sagt die 61-Jährige weiter.

Michelle Obama über die Anfänge ihrer Beziehung mit Barack

Über die Anfänge ihrer Beziehung zu Ehemann Barack erinnerte sie sich an ein langes Mittagessen mit großartigem Gespräch und sofortiger Chemie. Zuvor hatte sie gedacht, er sei ein "nerdiger Typ" - umso überraschter war sie, als sie ihn attraktiv fand und sofort eine Verbindung spürte. Sie gibt jedoch zu: "Wenn er hier wäre, würde ich sagen, dass es schon vor diesem Mittagessen ein Fünkchen gegeben hatte."

Michelle und Barack Obama lernten sich kennen, während sie in einer Anwaltskanzlei in Chicago arbeitete, bei der er als Praktikant anfing. Die beiden heirateten 1992. Ihre beiden Töchter kamen 1998 und 2001 zur Welt.

Seit März hat Michelle Obama gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Craig Robinson den Podcast "IMO", in dem sie die persönlichen Dilemmata ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer diskutieren und regelmäßig prominente Gäste einladen.