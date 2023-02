Diese zeitlosen Klassiker braucht jede Frau im Kleiderschrank

Wie verwandelt man die Garderobe in einen Kleiderschrank voller zeitloser Lieblingsteile? Der Invest in einige hochwertige Basics macht den Anfang. Wir zeigen, welche Kleidungsstücke jede Frau im Schrank haben sollte.

Die Kleidung, die wir tragen, steuert viel zu der Wirkung bei, die wir nach außen hin haben. Wer sich mehr Souveränität im Auftreten wünscht, kann dies unter anderem dadurch erreichen, indem der Garderobe einige zeitlose Klassiker hinzugefügt werden. Nicht umsonst gibt es schließlich den Spruch "Kleider machen Leute". Die folgenden Kleidungsstücke sind die idealen Basics für einen zeitlosen Look, der natürliche Eleganz versprüht.

Schlichter Rollkragenpullover

Ein schlichter, enganliegender Rollkragenpullover in einer neutralen Farbe wie Schwarz, Grau, Weiß oder Beige verleiht verschiedenen Looks eine zeitlose Note. Hochwertige Materialien wie zum Beispiel Kaschmir drücken aus, dass Qualität einen hohen Stellenwert im eigenen Leben hat. Der Rollkragenpullover kann mit anderen Klassikern aus dem Kleiderschrank zu einem zeitlosen Look gestaltet werden. Zum Beispiel in Kombination mit der gutsitzenden Lieblingsjeans und einem leger geschnittenen Blazer.

Die perfekte Bluse

Neben der Investition in einen hochwertigen Rollkragenpullover lohnt es sich, sich auf die Suche nach der perfekten Bluse zu machen. Diese schmeichelt der eigenen Körperform und eignet sich ideal für jede Art von Business-Termin. Zudem wertet sie eine einfache Jeanshose optisch auf und lässt sich, ähnlich wie der Rollkragenpullover, gut mit anderen klassischen Kleidungsstücken kombinieren.

Gutsitzende Jeans

Es gibt fast keinen Anlass, bei dem eine gutsitzende Jeans fehl am Platz ist. Die Betonung liegt hier auf einem Schnitt und einer Waschung, die perfekt zur eignen Körperform passen. Wer hier keinen Fehlkauf riskieren möchte, lässt sich beim Kauf der zeitlosen Lieblingsjeans am besten in einem Fachgeschäft beraten. Das Personal vor Ort hat häufig einen sehr guten Blick dafür, welche Jeans am besten passt.

Crewneck-Pullover

Wenn Bluse und Rollkragenpullover fehl am Platz sind, ist ein Crewneck-Pullover in Unisex-Farben die optimale Wahl. Auch dieses Kleidungsstück lässt sich ohne Probleme mit einer Jeans kombinieren. Aber eben auch mit eleganteren Kleidungsstücken wie zum Beispiel einer weit geschnittenen Anzughose und einem Blazer - wer den Stilbruch schätzt, kann hier seinem Gestaltungsspielraum freien Lauf lassen.

Blazer

Ein gut geschnittener Blazer darf als zeitloser Klassiker ebenfalls in keinem gut sortierten Kleiderschrank fehlen. Egal ob Vorstellungsgespräch, Business-Meeting oder schickes Abendessen: Ein Blazer in neutralen Farben wie Schwarz, Grau oder Beige macht aus einer einfachen T-Shirt-Jeans-Kombination schnell ein hochwertiges Outfit. Wer 2023 mit dem Mode-Zeitgeist gehen möchte, trägt zum Blazer einen Taillengürtel. Die Körpermitte zu betonen, ist in.

Neutrales T-Shirt

Damit kommen wir schon zu einem weiteren wichtigen Bestandteil in jedem Kleiderschrank. Für einen zeitlosen Look benötigt man keine 100 T-Shirts mit knalligen Statement-Sprüchen. Um für ein stimmiges Gesamtbild zu sorgen, ist es viel ratsamer in zwei bis drei wirklich hochwertige T-Shirts aus Bio-Baumwolle in neutralen Farben zu investieren.