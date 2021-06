Diese ungewöhnliche Liste führt Dwayne "The Rock" Johnson an

Das US-Magazin "People" listet 100 Gründe auf, warum man die USA einfach lieben muss. An oberster Stelle steht Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson.

Dwayne "The Rock" Johnson während eines Events in Los Angeles

Er ist Hollywood-Star, Kassenmagnet und hat auch sonst schon so einiges erreicht. Nun führt Dwayne "The Rock" Johnson (49) eine " an, das den Schauspieler 2016 zum "Sexiest Man Alive" gewählt hat. Vor 99 anderen Gründen ist er demnach der Top-Grund, um die USA zu lieben.

"Es fühlt sich gut an", meint Johnson, der das Cover der aktuellen Ausgabe ziert, über diesen außergewöhnlichen Titel. Viel Glück habe er in den vergangenen Jahren mit seiner Karriere gehabt. Der Schauspieler sei dankbar für die Auszeichnung. Damals auf Hawaii, wo er aufgewachsen ist und auch Fotos für die Ausgabe entstanden sind, sei der Superstar einfach nur ein Junge gewesen, der Probleme in der Schule hatte. Niemals habe er sich erträumen lassen, einmal auf dem Cover des Magazins zu landen und auch "ganz bestimmt nicht mit dieser Art von Titel".

Für ihn ist die Corona-Pandemie ebenfalls schwierig

Die Corona-Pandemie habe aber auch ihm und seiner Familie in den vergangenen Monaten zugesetzt, erzählt der 49-Jährige. Johnson ist seit 2019 mit seiner Ehefrau Lauren Hashian verheiratet. Zusammen haben die beiden ihre Töchter Jasmine (5) und Tia (3). Eine weitere Tochter, Simone (19), stammt aus einer vorangegangenen Ehe des Schauspielers.

"Ich habe täglich dieses seltsame Ding gemacht, wo ich immer noch aufgestanden bin und mich angezogen habe, als ob ich irgendwo hingehen würde - mit Schuhen und allem", erklärt Johnson. Dies habe ihm psychologisch geholfen. In Bezug auf seine Familie habe er lernen müssen, geduldiger zu sein. Seit 13 oder 14 Jahren sei er mit seiner heutigen Ehefrau zusammen, die ihn dafür "töten" wird, dass er das nicht genau wisse, lacht der Star. Es gebe zwischen den beiden manchmal einen Streit, aber schon nach zehn Minuten sei alles wieder vorbei. Dann versuche das Paar lieber "ein bisschen Humor in den Dingen, die wir gerade gesagt haben", zu finden.