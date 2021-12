Diese Stars haben sich 2021 verlobt

Einige Stars und Sternchen haben dieses Jahr den nächsten Schritt in der Beziehung gewagt: Das sind die Promiverlobungen 2021.

In Sachen Liebe hat sich 2021 einiges getan. Bei manchen Stars kam die Verlobung überraschend, andere sind Wiederholungstäter und geben der Ehe eine weitere Chance. Diese Promis haben sich dieses Jahr verlobt.

Lindsay Lohan (35) hat sich Ende November überraschend verlobt. . "Meine Liebe. Mein Leben. Meine Familie. Meine Zukunft", schrieb der einstige Kinderstar. Dazu veröffentlichte die 35-Jährige vier Schnappschüsse, auf denen sie sichtlich glücklich mit Freund Bader Shammas zu sehen ist. Auch den prunkvollen Verlobungsring präsentierte die Schauspielerin stolz ihren Fans. Über ihre Beziehung ist nur wenig bekannt. Auf ihrem Instagram-Account tauchte Lohans Verlobter bislang nicht auf.

Zwei "Twilight"-Stars auf Wolke sieben

"Twilight"-Star Taylor Lautner (29) und seine Freundin Tay Dome haben sich ebenfalls verlobt, . Eindrücke vom romantischen Antrag des ehemaligen Teenie-Stars präsentierte Lautner selbst am 13. November . Dem Post des 29-Jährigen zufolge hielt er bereits zwei Tage zuvor um die Hand seiner Liebsten an. Lautner und die Krankenschwester Dome machten ihre Beziehung 2018 öffentlich.

Kristen Stewart (31) wird ihre Freundin Dylan Meyer heiraten. Das hat die Schauspielerin "Wir heiraten, wir werden es wirklich tun", erzählte der Hollywood-Star. "Ich wollte, dass sie mir einen Antrag macht, also habe ich, denke ich, sehr deutlich gemacht, was ich wollte - und sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen", führte Stewart aus. Der Antrag sei "wirklich süß" gewesen. Stewart und Meyer wurden erstmals im August 2019 zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet.

Wahre Liebe für die Stars

Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt (31), das Siegerpärchen der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars", wagen ebenfalls den nächsten Schritt. Schmitt sei dabei derjenige gewesen, der gefragt habe, "Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet", berichtete Steinhöfel. Er habe eigentlich nur an ein Erinnerungsfoto in dem Moment gedacht. "Möchtest du den Rest meines Lebens mit mir verbringen?", habe Dominik Schmitt ihn gefragt.

Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (46) hat Kourtney Kardashian (42) am Strand der kalifornischen Stadt Montecito einen Heiratsantrag gemacht. , das das Paar in einem Herz aus Blumen zeigt. "Für immer" schrieb die 42-Jährige darunter. Barker kommentierte den Post ebenfalls mit dem Wort "Forever". Kardashian und Barker sind erst seit Anfang dieses Jahres ein Paar.

Richard Lugner und Britney Spears - die Wiederholungstäter

Der österreichische Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner (89) möchte noch einmal vor den Traualtar treten. Seine Geburtstagsfeier im Oktober gestaltete er kurzerhand zur Verlobungsparty um. steckte Lugner seiner Freundin Simone "Bienchen" Reiländer (39) vor den versammelten Gästen einen Verlobungsring an. Ein Hochzeitstermin ist bisher noch nicht bekannt. Für Lugner wäre es die sechste Ehe. Zuletzt war er von 2014 bis 2016 mit der 57 Jahre jüngeren Cathy "Spatzi" Schmitz (32) verheiratet.

Auch Britney Spears (40) und Fitnesstrainer Sam Asghari (27) wollen den Bund der Ehe schließen. "Ich kann es verdammt nochmal nicht glauben", schrieb die US-Sängerin , das sie am 12. September veröffentlicht hat. Darin hält sie stolz ihren Verlobungsring in die Kamera, Asghari steht mit einem breiten Grinsen daneben. Spears und der Schauspieler lernten sich im Jahr 2016 beim Dreh ihres Musikvideos zu "Slumber Party" kennen. Die Sängerin war bereits verheiratet. Ihre Ehe mit Tänzer Kevin Federline (43) hielt von 2004 bis 2007. Aus ihr stammen die beiden Söhne Sean (16) und Jayden (15).

Kate Hudson (42) und Danny Fujikawa (35) haben sich ebenfalls verlobt. "Let's go!" (dt. "Lass uns loslegen!"), schrieb sie am 13. September unter ein Foto, das die beiden an der Küste in einer innigen Umarmung zeigt. Seit 2017 ist die Schauspielerin mit dem Sänger und Gitarristen liiert. Die gemeinsame Tochter Rani Rose erblickte im Oktober 2018 das Licht der Welt. Zuvor führte Hudson von 2010 bis 2014 eine Beziehung mit Muse-Sänger Matthew Bellamy (43), aus der Sohn Bingham (geb. 2011) stammt. Aus ihrer Ehe mit Chris Robinson (55), die von 2000 bis 2006 hielt, kommt zudem Sohn Ryder (17).

Verlobt und schon verheiratet

Die Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (1973-2013) hat sich dieses Jahr nicht nur verlobt, sondern stand bereits vor dem Traualtar. Wie das Model Meadow Walker (23) selbst auf Instagram bekannt gab, haben sie und ihr Verlobter Louis Thornton-Allan den Bund der Ehe geschlossen. "Wir sind verheiratet!", .

Paris Hilton (40) und Carter Reum (40) gaben pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag am 17. Februar ihre Verlobung bekannt. Die Hochzeit fand am 11. November in Los Angeles auf dem Anwesen von Hiltons verstorbenem Großvater Barron (1927-2019) in Bel Air statt. Die 40-Jährige trug mehrere Hochzeitskleider und die Feier soll insgesamt drei Tage gedauert haben. "Mein Hochzeitstag fühlte sich wie pure Magie an. Es war alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte",

Deutsche Promis im siebten Himmel

Daniel Aminati (48) hat seinen Urlaub bestmöglich genutzt: Der ProSieben-Moderator ist am Strand auf den Malediven aufs Knie gegangen und hat seiner Liebsten Patrice Fischer einen Antrag gemacht. Und die Angebetete? "Sie hat Ja gesagt!", Die beiden sind seit 2019 ein Paar.

Auch in der Politik gab es romantische Nachrichten: FDP-Chef Christian Lindner (42) und seine Partnerin Franca Lehfeldt (32), Chefreporterin Politik Magazine bei RTL News, werden im kommenden Jahr heiraten. Die beiden sind seit 2018 ein Paar. Die Verlobung habe Mitte September anlässlich von Lehfeldts Geburtstag im Kreis von Freunden und Familie stattgefunden. "Wir sind überglücklich", .