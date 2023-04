Diese Royals kommen zur Krönung von König Charles III.

Am 6. Mai wird König Charles III. in einer feierlichen Zeremonie in Westminster Abbey offiziell gekrönt. Erwartet werden zahlreiche Royals, Politiker und internationale Stars. König Carl Gustaf von Schweden und Kronprinz Frederik von Dänemark haben ihre Teilnahme bereits bestätigt.

12. April 2023 - 12:35 Uhr | (sb/spot)

Am 6. Mai wird König Charles III. in Westminster Abbey offiziell gekrönt. © imago/Future Image