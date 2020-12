Diese Promiverlobungen sorgten 2020 für Schlagzeilen

Sie lieben sich - und das wollen sie auch offiziell machen. Diese Promi-Paare haben sich 2020 verlobt.

Sie scheinen den richtigen Partner gefunden zu haben. Ob nach mehreren Jahren Beziehung oder nach kurzer Zeit: Diese Promis haben sich 2020 verlobt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Hochzeit im Hause Beckham

Mit gerade einmal 21 Jahren weiß Brooklyn Beckham schon genau, mit wem er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Der älteste Sohn von David (45) und Victoria Beckham (46) machte seiner Freundin, Schauspielerin Nicola Peltz (25, "Bates Motel"), nach nicht einmal einem Jahr Beziehung einen Antrag. Seine "Seelenverwandte" habe seinen Antrag angenommen, schrieb Beckham Mitte Juli . "Ich verspreche, der beste Ehemann zu sein und eines Tages der beste Vater", fügte er hinzu. Auch Peltz : "Du hast mich zum glücklichsten Mädchen auf der Welt gemacht. Ich kann es nicht erwarten, den Rest meines Lebens an deiner Seite zu verbringen. Deine Liebe ist das wertvollste Geschenk."

Doch was halten Freunde und Familie von dem jungen Glück? Brooklyns Mutter Victoria Beckham freut sich für die beiden. : "Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, dass Brooklyn und Nicola heiraten! Wir wünschen euch viel Liebe und ein Leben voller Glück. Wir lieben euch so sehr." Seit Wochen gibt es Gerüchte, dass Beckham und Peltz sich mittlerweile sogar klammheimlich das Jawort gegeben haben. Der Grund: Auf einem Bild, das die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story teilte, trug Beckham einen goldenen Ring am Finger. Und auch auf seinen neuesten Bildern ist der Beckham-Spross mit dem Ring zu sehen.

Das Traumpaar der Musikwelt sagt "Ja"

Seit 2015 gelten sie als Traumpaar in der Musikwelt: Jetzt wollen Country-Star Blake Shelton (44, ) und Sängerin Gwen Stefani (51, ) den nächsten Schritt wagen. Das Paar verlobte sich. "Hey Gwen, danke, dass du mir 2020 rettest... und den Rest meines Lebens. Ich liebe dich. Ich habe ein 'Ja' gehört!", . Dazu teilte er ein Bild, auf dem sich das Paar innig küsst. Im Nachhinein plauderte ein Insider ein süßes Detail aus: Ganz der Gentleman soll Shelton vor der Verlobung Stefanis drei Söhne um Erlaubnis gebeten haben.

Blake Shelton und Gwen Stefani sind seit mehreren Jahren liiert. Für beide steht allerdings nicht die erste Hochzeit bevor. Die "No Doubt"-Sängerin war von 2002 bis 2016 mit dem Sänger der Rockband Bush, Gavin Rossdale (55), verheiratet. Mit ihm hat sie die drei Söhne. Shelton war bereits zwei Mal verheiratet - von 2003 bis 2006 mit Kaynette Williams (47) und von 2011 bis 2015 mit Miranda Lambert (37).

Sarah Lombardi möchte ein zweites Mal heiraten

Sarah Lombardi (28, ) traut sich ein zweites Mal: Nachdem ihre Ehe mit "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (28) scheiterte, möchte sie nun mit ihrem Freund Julian Büscher (27) vor den Traualtar treten. Die Verlobung gab Sarah Lombardi - mit einem romantischen Schnappschuss des Paares, auf dem im Hintergrund das Meer zu sehen ist. "Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre", schrieb die Sängerin, woraufhin Büscher mit einem Versprechen antwortete: "Ich verspreche dir, dich für immer zu halten und zu beschützen. Hauptsache wir, Hauptsache ankommen, Hauptsache gemeinsam für immer."

Zur Verlobung seiner Ex-Frau , er wünsche den beiden "nur das Beste, viel viel Liebe und viele gesunde Kinder". Ob bald neben einer Hochzeit auch Nachwuchs geplant ist? Zumindest erzählte die Sängerin in einer Instagram-Story, dass sie sich das vorstellen könnte.

Ariana Grande wagt einen neuen Versuch

Sängerin Ariana Grande (27) möchte ihren Partner, Immobilienmakler Dalton Gomez, heiraten. "Für immer und ewig", kommentierte sie , auf denen sie auch ihren Verlobungsring in die Kamera hält. Die beiden hatten ihre Beziehung im Frühjahr 2020 öffentlich gemacht. Für Grande ist es bereits die zweite Verlobung: 2018 verlobte sie sich mit dem Comedian Pete Davidson (27), kurze Zeit später löste das Paar seine Verlobung jedoch auf und trennte sich.

Der Wendler fragte seine Laura

Er kündigte es bereits immer wieder an, im April 2020 machte Michael Wendler (48) seiner Freundin Laura Müller (20) schließlich den Antrag. Der Schlagersänger sang nach der Verlobung in einem RTL-Video: "She say yes, she say yes, she say yes." Auch seine Laura zeigte sich glücklich: "Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mir je hätte erträumen können." Seit Juni sind die beiden offiziell Mann und Frau. Im US-Bundesstaat Florida gaben sie sich das Jawort. 2021 wollen sie noch kirchlich heiraten.

Verlobungen im "Bachelor"-Universum

Bei ihnen war es wohl Liebe auf den zweiten Blick. Bei der "Bachelorette"-Staffel 2017 überreichte Jessica Paszka (30) dem Schlagzeuger David Friedrich (31) ihre letzte Rose. Kandidat Johannes Haller (32) musste sich mit dem zweiten Platz abfinden. Doch später funkte es doch zwischen den beiden: Im Oktober 2020 gaben Paszka und Haller bekannt, ein Paar zu sein. Kurz darauf verkündeten sie, Nachwuchs zu erwarten. An Heiligabend hielt Haller dann um die Hand der Ex-"Bachelorette" an. teilten beide Schnappschüsse des Verlobungsringes.

Sebastian Pannek (34) und Angelina Pannek (28) wollten nicht mehr bis 2021 warten: Der "Bachelor" von 2017 und seine Freundin, Ex-"Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger, gaben im März ihre Verlobung bekannt. Rund fünf Wochen nach der Verkündung gaben sich die beiden das Jawort. Das Paar plant nach der standesamtlichen Hochzeit noch eine große Hochzeit, wie Angelina Pannek auf Instagram mitteilte. Nicht nur Verlobung und Hochzeit konnten die Panneks dieses Jahr feiern: Im Juni bekamen sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Auch ein weiterer Ex-"Bachelor" ist bald unter der Haube: Oliver Sanne (34), Rosenverteiler aus dem Jahr 2015. Im September machte er seiner Freundin Jil Rock beim "Sat.1-Promiboxen" einen Antrag. Sichtlich überrascht, aber glücklich, nahm sie seinen Antrag an.

Wolke Hegenbarth möchte eine indische Hochzeit feiern

Schauspielerin Wolke Hegenbarth (40) und ihr Freund, Oliver Vaid, haben sich ebenfalls 2020 verlobt. Ein Foto ihres Verlobungsringes . Das Paar hat bereits Baby Avi. Nun will es sich bei einer großen, indischen Zeremonie das Jawort geben, wie Hegenbarth im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet: "Es wird eine große indische Hochzeit - My Big Fat Bollywood Wedding. Oliver ist Halb-Inder und hat eine große Familie."

One-Direction-Star Liam Payne tritt vor den Traualtar

Auch Ex-One-Direction-Sänger Liam Payne (27, ) ist bald unter der Haube. Er hat sich mit seiner Freundin Maya Henry (20) verlobt, . Auf von der Zeitung veröffentlichten Paparazzi-Aufnahmen ist Henry mit einem funkelnden Diamantring zu sehen. Später bestätigte der Sänger, um die Hand seiner Freundin angehalten zu haben. In der US-Talkshow "Good Morning America" erzählte er, dass die beiden "einfach sehr glücklich" seien.

Payne war zuvor mit Sängerin Cheryl Cole (37) zusammen. Mit ihr hat er den dreijährigen Sohn Bear Grey.

Demi Lovato ist weiter auf der Suche nach dem Richtigen

Nicht alle, die sich verloben, heiraten auch: Sängerin Demi Lovato (28, ) gab ihre Verlobung bekannt - und nur wenige Monate darauf das Scheitern der Beziehung. Einer der Gründe für die Trennung von Schauspieler Max Ehrich (29) war laut einem Insider, dass er die Sängerin angeblich als Sprungbrett nutzen wollte. , die Trennung der beiden sei "eine gute Sache".

Ehrich hatte Lovato nach wenigen Monaten Beziehung einen Antrag gemacht. Das Paar hatte seine Verlobung im Juli auf Instagram bekannt gegeben. Zu ihrem Post schrieb die Sängerin, noch nie jemanden so geliebt zu haben wie Ehrich. Sie wolle mit ihm "eine Familie und ein Leben beginnen"...