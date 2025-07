Diego Pooth feiert Pärchen-Debüt mit seiner Louisa

Premiere in Berlin: Diego Pooth zeigte sich bei der Fashionshow von Marc Cain erstmals offiziell mit seiner Freundin. Sylvie Meis kam dagegen einmal mehr solo, genauso wie Supermodel Candice Swanepoel.

Es war ein besonderer Moment für Diego Pooth (21): Bei der Marc Cain Fashionshow im Deutschen Historischen Museum in Berlin feierte der "Let's Dance"-Gewinner sein offizielles Pärchen-Debüt mit Freundin Louisa Büscher (23). Arm in Arm strahlten die beiden verliebt für die Fotografen.

Es wird ernst zwischen dem Paar

"Sie macht das alles super süß und sympathisch", schwärmte der Sohn von Moderatorin Verona Pooth (57) über seine Partnerin, die ebenfalls als Model arbeitet. Und auch privat geht es bei den beiden offenbar Schlag auf Schlag: Erst vor zwei Wochen ist Louisa nach Berlin gezogen - ganz in die Nähe von Diego, der seit eineinhalb Jahren in der Hauptstadt lebt. Noch wohnen sie zwar nicht zusammen, haben sich aber bereits einen gemeinsamen Hund angeschafft: eine kleine Bulldogge namens Daisy - eine Hommage an Katy Perrys Tochter, wie Pooth verriet.

Während andere Prominente wie Supermodel Candice Swanepoel (36) oder Moderatorin Sylvie Meis (47) solo zu dem Event im Rahmen der Berlin Fashion Week erschienen, setzte das junge Paar bewusst auf Zweisamkeit. Diego trug einen lässigen Sommer-Look mit weißer Hose und schwarzem kurzärmligem Hemd. Louisa ergänzte ihn perfekt mit einem eleganten, cremefarbenen Hosenanzug.

Sylvie Meis verrät ihren Hitze-Trick

Moderatorin und Model Sylvie Meis erschien trotz tropischer Temperaturen von über 30 Grad in einem fast bodenlangen, schwarzen Kleid mit weißen Polka-Dots. Wie sie mit der Hitzewelle umgeht? "Wenn ich ständig sage: 'Es ist so heiß!', wird es nur schlimmer. Deshalb sage ich mir: 'Es ist warm, aber ich komme klar.' Das funktioniert", erklärte sie. Für sie steht fest: Die innere Haltung macht den Unterschied.

Auch Ronan Keatings (48) Ehefrau Storm (43) setzte auf ein elegantes Outfit. Während ihr Mann im luftigen Sommer-Look mit Tanktop und Goldkette unter dem Leinenjackett erschien, wählte sie ein hochgeschlossenes Kostüm in zartem Rosé. "Ja, ich bin die Konservativere von uns beiden und trete gerne dezent auf", lachte die TV-Produzentin. Ronan ergänzte augenzwinkernd: "Aber ich weiß, was sich darunter verbirgt."

Familienurlaub im Sommer

Die beiden freuen sich schon auf ihren Sommerurlaub, den sie gemeinsam mit Freunden und Familie verbringen möchten. "Wir sind sehr gerne gemeinsam unterwegs", schwärmte der Sänger. Auch Supermodel Candice Swanepoel zieht es mit ihren Liebsten in die Ferne - in ein Luxusresort auf den Fidschi-Inseln, wo ihr Bruder als Sommelier arbeitet.

Für ihre Reise setzt die Südafrikanerin auf lässige, aber stilvolle Sommer-Looks: fließende Stoffe, Naturmaterialien und dezente Accessoires. Besonders gefällt ihr der Kontrast aus zarten und starken Elementen: "Seide mit Leder - das hat einen starken Vibe", so Swanepoel.

Reality-Star Jessica Haller (35), die mit ihrem Mann Johannes (37) auf Ibiza lebt, setzt modisch dagegen vor allem auf Bikini. "Ich habe bestimmt 200 Bikinis und Badeanzüge, die alle fein säuberlich nach Farben sortiert im Schrank liegen." Ihren Sommer verbringt sie bevorzugt an den Stränden von Ibiza und Formentera - besonders am Playa de Ses Salines, bekannt für weißen Sand und türkisblaues Wasser. "Dazu ein Top und Shorts - mehr brauche ich nicht."

Zu den vielen prominenten Gästen der Veranstaltung gehörten auch Supermodel Romee Strijd, Moderatorin Frauke Ludowig mit Tochter Nele und Fashion-Influencerin Leonie Hanne. Im Pei-Bau des Deutschen Historischen Museums verfolgten sie die Kreationen des Labels Marc Cain mit dem Motto "A quiet Rebellion" im Rahmen der Berlin Fashion Week.