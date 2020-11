Diego Maradona erfolgreich am Gehirn operiert

Diego Maradona hat eine Gehirn-Operation gut überstanden. Wie lange der ehemalige Fußballstar im Krankenhaus bleiben müsse, hänge von der weiteren Entwicklung ab, erklärte sein Arzt.

Die argentinische Fußballlegende Diego Maradona (60) ist am Dienstag erfolgreich am Gehirn operiert worden. Der Eingriff war nötig geworden, nachdem ein Blutgerinnsel entdeckt wurde. "Diego hat die Operation sehr gut überstanden", , Maradonas behandelnder Arzt, den Reportern vor der Klinik in Buenos Aires. Dort sollen sich Dutzende Fans versammelt haben. , dass es dem 60-Jährigen gut gehe.

Maradonas Zustand sei unter Kontrolle, sagte sein Arzt laut "ESPN" weiter. Wie lange der ehemalige Fußballstar im Krankenhaus bleiben müsse, hänge von der weiteren Entwicklung ab. Aber der Beginn seines Genesungsprozesses sei "großartig". Die Art, wie er nach der Operation reagiert habe, bezeichnete der Mediziner als vielversprechend. Der Eingriff habe "etwa 80 Minuten" gedauert, erklärte Luque zudem.