Die wildesten Looks der Berlinale-Promis: Filmfestival wird zum Laufsteg

Bis zum 22. Februar ist Berlin noch im absoluten Filmwahnsinn gefangen, denn es wird Berlinale 2026 gefeiert. Neben Stars aus Hollywood buhlt auch die deutsche Prominenz um Aufmerksamkeit auf den roten Teppichen der Hauptstadt. Wer hat sich fashiontechnisch besonders ins Zeug gelegt?
Sven Geißelhardt
Die Berlinale wird auch 2026 wieder zum Fashion-Catwalk. Klicken Sie sich durch die Looks der Stars.
Jacob Rott von den Elevator Boys trägt unter seinem Jacket einen roten Brustpanzer.
BrauerPhotos/J.Harrell 16 Jacob Rott von den Elevator Boys trägt unter seinem Jacket einen roten Brustpanzer.
Schauspieler Malick Bauer zeigt mit seinem Leder-Outfit, dass auch Männer in der Mode mehr wagen dürfen.
BrauerPhotos/J.Harrell 16 Schauspieler Malick Bauer zeigt mit seinem Leder-Outfit, dass auch Männer in der Mode mehr wagen dürfen.
Lamin Leroy Gibba hat auf ein Hemd verzichtet: Diesen Trend sieht man auf den roten Teppichen immer öfter.
BrauerPhotos/J.Harrell 16 Lamin Leroy Gibba hat auf ein Hemd verzichtet: Diesen Trend sieht man auf den roten Teppichen immer öfter.
Auch Schauspieler Tijan Njie setzt auf diesen Trend.
BrauerPhotos / J.Harrell (digital-BrauerPhotos) 16 Auch Schauspieler Tijan Njie setzt auf diesen Trend.
Janin Ullmann in giftgrün. Ob sie für das Oberteil bei der Muppetshow gewütet hat?
BrauerPhotos/O.Walterscheid 16 Janin Ullmann in giftgrün. Ob sie für das Oberteil bei der Muppetshow gewütet hat?
Eingepackt bis zum Kopf: Anna Schudt lässt bei der Berlinale nicht tief blicken.
BrauerPhotos/F.Seidel 16 Eingepackt bis zum Kopf: Anna Schudt lässt bei der Berlinale nicht tief blicken.
Hollywood-Nachwuchs aus Deutschland: Helena Zengel legt einen stilsicheren Auftritt hin.
BrauerPhotos/O.Walterscheid 16 Hollywood-Nachwuchs aus Deutschland: Helena Zengel legt einen stilsicheren Auftritt hin.
Isabell Horn erinnert mit ihrem Look an eine stylische Zeitungsverkäuferin aus den 20. Jahren.
BrauerPhotos / O.Walterscheid (digital-BrauerPhotos) 16 Isabell Horn erinnert mit ihrem Look an eine stylische Zeitungsverkäuferin aus den 20. Jahren.
Luna Schweiger begeistert in rot-schwarzem Look.
BrauerPhotos / J.Harrell (digital-BrauerPhotos) 16 Luna Schweiger begeistert in rot-schwarzem Look.
Gewagter Auftritt: Luise Befort dreht den Ausschnitt ihres Kleides einfach um.
BrauerPhotos / J.Harrell (digital-BrauerPhotos) 16 Gewagter Auftritt: Luise Befort dreht den Ausschnitt ihres Kleides einfach um.
Stefanie Giesinger zeigt sich bei Mode gerne experimentierfreudig – so auch mit diesem Outfit bei der Berlinale 2026.
BrauerPhotos / O.Walterscheid (digital-BrauerPhotos) 16 Stefanie Giesinger zeigt sich bei Mode gerne experimentierfreudig – so auch mit diesem Outfit bei der Berlinale 2026.
Taynara Wolf setzt bei ihrem Look auf Knüpf- und Knoten-Technik.
BrauerPhotos / O.Walterscheid (digital-BrauerPhotos) 16 Taynara Wolf setzt bei ihrem Look auf Knüpf- und Knoten-Technik.
Daniel Zillmann beweist: Auch Männer können abseits des klassischen Smokings glänzen.
BrauerPhotos / O.Walterscheid (digital-BrauerPhotos) 16 Daniel Zillmann beweist: Auch Männer können abseits des klassischen Smokings glänzen.
Daniel Donskoy zeigt mit seinem durchsichtigen Hemd viel Haut.
BrauerPhotos / O.Walterscheid (digital-BrauerPhotos) 16 Daniel Donskoy zeigt mit seinem durchsichtigen Hemd viel Haut.
Rabea Schif von Kopf bis Fuß im Tiger-Style.
BrauerPhotos / O.Walterscheid (digital-BrauerPhotos) 16 Rabea Schif von Kopf bis Fuß im Tiger-Style.

Pamela Anderson, Jamie Bell, Dua Lipa mit Callum Turner, Rupert Grint – wer sich aktuell in Berlin aufhält, könnte mehr Hollywoodstars über den Weg laufen als in der Traumfabrik selbst. Zur Berlinale 2026 lassen sich auch die ganz großen Stars nicht lange bitten. Vor allem die Looks der Promi-Gäste sorgen für Aufsehen. Was war am vergangenen Wochenende rund um das Filmfest geboten?

Filmstars entern Berlin: Diese Partys waren am Berlinale-Wochenende geboten

Neben den Filmvorführungen und Premierenfeiern werden rund um die Berlinale zahlreiche glamouröse Events gefeiert. Nach dem Eröffnungsrummel lud Constantin Film am Samstag (14. Februar) etwa zur heißbegehrten "Place to be"-Party. Mit dabei waren VIPs wie Luna Schweiger, Moritz Bleibtreu mit Ehefrau Saskia, Maria Furtwängler und Tatort-Star Christine Urspruch. Zeitgleich feierten Friedrich Mücke, Jasmin Tabatabai, Max von der Groeben und Oliver Berben beim Empfang von Medienboard Berlin-Brandenburg. Am Sonntag ging es direkt weiter mit einem luxuriösen Bulgari-Event und dem NRW-Filmfestempfang.

Modische Statements: Promis zeigen sich in gewagten Looks

Was heuer bei der Berlinale besonders auffällt: Die Stars und Sternchen aus Kino und TV geben sich besonders viel Mühe, mit ihren stylischen Looks aufzufallen. Die deutsche Hollywood-Newcomerin Helena Zengel erschien zur Medienboard-Party in einem pastellfarbenen XXL-Schneeanzug und trug auf dem roten Teppich Sonnenbrille – ein guter Trick gegen das Blitzlichtgewitter der Fotografen. Model und Fashion-Influencerin Stefanie Giesinger zeigte mit einem knappen, schlauchartigen Top sehr viel Haut.

Aber nicht nur die Damen der Branche bewiesen am Berlinale-Wochenende Mut zu ausgefallener Mode, auch einige Herren zeigten ganz klare Fashion-Kante: "Sankt Maik"-Star Daniel Donskoy etwa lief in einem komplett durchsichtigen Hemd auf, während TV-Kollege Tijan Njie unter seinem Jacket komplett auf ein Oberteil verzichtete. Malick Bauer, bekannt aus "Frau Jordan stellt gleich" und "Sam – Ein Sachse", hätte man mit seinem Leder-Look direkt auf den Laufsteg in New York oder Mailand schicken können.

Welche weiteren Stars auf der Berlinale 2026 modische Statements setzten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

