Die wildesten Looks der Berlinale-Promis: Filmfestival wird zum Laufsteg
Pamela Anderson, Jamie Bell, Dua Lipa mit Callum Turner, Rupert Grint – wer sich aktuell in Berlin aufhält, könnte mehr Hollywoodstars über den Weg laufen als in der Traumfabrik selbst. Zur Berlinale 2026 lassen sich auch die ganz großen Stars nicht lange bitten. Vor allem die Looks der Promi-Gäste sorgen für Aufsehen. Was war am vergangenen Wochenende rund um das Filmfest geboten?
Filmstars entern Berlin: Diese Partys waren am Berlinale-Wochenende geboten
Neben den Filmvorführungen und Premierenfeiern werden rund um die Berlinale zahlreiche glamouröse Events gefeiert. Nach dem Eröffnungsrummel lud Constantin Film am Samstag (14. Februar) etwa zur heißbegehrten "Place to be"-Party. Mit dabei waren VIPs wie Luna Schweiger, Moritz Bleibtreu mit Ehefrau Saskia, Maria Furtwängler und Tatort-Star Christine Urspruch. Zeitgleich feierten Friedrich Mücke, Jasmin Tabatabai, Max von der Groeben und Oliver Berben beim Empfang von Medienboard Berlin-Brandenburg. Am Sonntag ging es direkt weiter mit einem luxuriösen Bulgari-Event und dem NRW-Filmfestempfang.
Modische Statements: Promis zeigen sich in gewagten Looks
Was heuer bei der Berlinale besonders auffällt: Die Stars und Sternchen aus Kino und TV geben sich besonders viel Mühe, mit ihren stylischen Looks aufzufallen. Die deutsche Hollywood-Newcomerin Helena Zengel erschien zur Medienboard-Party in einem pastellfarbenen XXL-Schneeanzug und trug auf dem roten Teppich Sonnenbrille – ein guter Trick gegen das Blitzlichtgewitter der Fotografen. Model und Fashion-Influencerin Stefanie Giesinger zeigte mit einem knappen, schlauchartigen Top sehr viel Haut.
Aber nicht nur die Damen der Branche bewiesen am Berlinale-Wochenende Mut zu ausgefallener Mode, auch einige Herren zeigten ganz klare Fashion-Kante: "Sankt Maik"-Star Daniel Donskoy etwa lief in einem komplett durchsichtigen Hemd auf, während TV-Kollege Tijan Njie unter seinem Jacket komplett auf ein Oberteil verzichtete. Malick Bauer, bekannt aus "Frau Jordan stellt gleich" und "Sam – Ein Sachse", hätte man mit seinem Leder-Look direkt auf den Laufsteg in New York oder Mailand schicken können.
Welche weiteren Stars auf der Berlinale 2026 modische Statements setzten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.
