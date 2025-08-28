Die Wetten laufen: Wer wird Taylor Swifts Trauzeugin?

Nach Taylor Swifts Verlobung spekulieren Fans und Wettanbieter gleichermaßen über eine Frage: Welche Freundin wird zur Trauzeugin gekürt? Die Buchmacher haben eine klare Favoritin.

Diese Verlobungsnachricht sorgt weltweit immer noch für Euphorie: Popstar Taylor Swift (35) und NFL-Star Travis Kelce (35) werden heiraten. Doch während die Fans noch die romantischen Verlobungsfotos feiern, ist längst eine neue Diskussion entbrannt. Wer wird die begehrte Rolle von Swifts Trauzeugin übernehmen?

Laut Quellen aus der Wettbranche werden bereits Tipps auf die verschiedenen Kandidatinnen abgegeben. Das Interesse ist so groß, dass sogar etablierte Buchmacher Quoten für Swifts engsten Freundeskreis anbieten.

Selena Gomez führt das Rennen an

Die heißeste Favoritin ist Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (33). Mit Wettquoten von 5 zu 4 gilt sie als klare Nummer eins. Die beiden Stars verbindet eine außergewöhnlich lange Freundschaft von über 16 Jahren. Sie lernten sich 2008 kennen, als beide mit Jonas-Brüdern liiert waren - Swift mit Joe Jonas (36), Gomez mit Nick Jonas (32).

Diese jahrzehntelange Verbindung und das gegenseitige Vertrauen sprechen für Gomez als erste Wahl. Zudem ist sie selbst frisch verlobt mit Musikproduzent Benny Blanco (37). Swifts Verlobungspost teilte sie bereits begeistert in ihrer Instagram-Story: "Wenn die beste Freundin sich verlobt", schrieb sie begeistert dazu.

Blake Lively trotz Gerüchten im Rennen

Überraschend steht Blake Lively (38) mit Quoten von 3 zu 1 auf Platz zwei der Buchmacher-Listen - und das, obwohl Taylor Swift und die Schauspielerin sich zuletzt gestritten haben sollen. Dass Lively ihre einst so enge Freundin in den Rechtsstreit mit ihrem Co-Star Justin Baldoni (41) hineingezogen hat, soll das Verhältnis belastet haben.

Aus Swifts berühmter "Girl Squad" stehen auch die Topmodels hoch im Kurs: Gigi Hadid (30) erhält Quoten von 6 zu 1, während Cara Delevingne (33) noch mit 9 zu 1 gehandelt wird. Hadid und Swift kennen sich über ein Jahrzehnt, das Model trat auch im Musikvideo zu "Bad Blood" auf. Delevingne lebte zeitweise sogar bei dem Popstar, nachdem sie sich von einem Partner getrennt hatte. Beide sind regelmäßige Begleiterinnen bei öffentlichen Auftritten.

Alte und neue Freundinnen

Abseits der A-Prominenz könnte Taylor Swift in Sachen Trauzeugin aber auch auf ihre Wurzeln setzen: Bis heute ist sie eng mit Schulfreundin Abigail Anderson befreundet. Swift widmete ihr 2008 den Song "Fifteen" als musikalische Liebeserklärung an die langjährige Freundschaft.

Wesentlich neuer, aber auch tief ist die Verbindung mit Brittany Mahomes (29), der Ehefrau von Travis Kelces Chiefs-Kollegen Patrick Mahomes (29). Die beiden sind oft gemeinsam bei Football-Spielen ihrer Partner.

Beim zukünftigen Bräutigam scheint die Wahl des Trauzeugen hingegen kein großes Geheimnis zu sein - alle sehen seinen Bruder Jason Kelce (37), mit dem er auch einen gemeinsamen Podcast hat, als beste Option für den Posten. Doch es ist ja nicht nur die Frage nach dem Trauzeugen, die Wettbüros umtreibt. Auch wann und wo die Hochzeit stattfinden wird und wann der erste Nachwuchs ins Haus steht, gibt Anlass für Wetten. Mit den Antworten müssen sich die Swifties aber wohl noch etwas gedulden.