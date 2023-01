Die "Vogue" ehrt Tatjana Patitz mit einem Cover

Die italienische "Vogue" ehrt die verstorbene Tatjana Patitz mit einem Cover. Es zeigt ein bekanntes Foto des Models von Starfotograf Peter Lindberg.

Die italienische Ausgabe der "Vogue" hat ihre Februar-Ausgabe Tatjana Patitz (1966-2023) gewidmet. Das verstorbene Model ziert das Cover. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme, fotografiert von Starfotograf Peter Lindberg (1944-2019), wurde 1990 aufgenommen.

"Wir wollten gerade die Februar-Ausgabe schließen, als sie plötzlich starb. 'Vogue' hat schon immer Supermodels unterstützt, sie war eine der 'Big Five' der 1990er und 2000er Jahre und arbeitete mit den Fotografen zusammen, die die Geschichte dieses Magazins geschrieben haben. Ihr ein Cover zu widmen, schien also schnell das Richtige zu sein", erklärte Redaktionsleiterin Francesca Ragazzi in einem Statement, das zu lesen ist. Zudem sollen sich weitere "Vogue"-Bilder von Patitz sowie ihr gewidmete Worte von Modelkolleginnen und Persönlichkeiten aus der Modelbranche befinden.

Patitz ist im Alter von 56 Jahren an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung gestorben. Das gab die Besitzerin der Agentur The Model Coop, Corinne Nicholas, nach ihrem Tod bekannt. "Tatjana ist heute Morgen [11.1.] in Kalifornien gestorben. Die Todesursache war Brustkrebs. Sie wird von ihrem Sohn, ihrer Schwester und ihren Eltern überlebt. Unnötig zu sagen, dass wir alle von ihrem Tod am Boden zerstört sind. Sie war eine mitfühlende Seele, gütig und großzügig im Herzen", wurde Nicholas .

In der Riege der Supermodels

Patitz wurde im März 1966 in Hamburg geboren und mit nur 17 Jahren von Starfotograf Peter Lindbergh entdeckt. Sie avancierte in den 1990er Jahren selbst zu einem Star der Modewelt, zierte zahlreiche Titelseiten und gehörte unter anderem neben Cindy Crawford (56), Linda Evangelista (57), Christy Turlington (54), Naomi Campbell (52) oder auch Claudia Schiffer (52) zu den ersten sogenannten Supermodels.