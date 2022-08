"Die Sopranos"-Star Robert LuPone ist gestorben

Robert "Bob" LuPone ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der Schauspieler machte nicht nur Karriere am Broadway, sondern wurde Serienfans auch durch eine Rolle in "Die Sopranos" bekannt.

Robert "Bob" LuPone ist am vergangenen Samstag (27. August) nach einer Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung im Alter von 76 Jahren gestorben. Das gab das MCC Theater, bei dem LuPone als künstlerischer Leiter arbeitete, bekannt. "Er hinterlässt Frau Virginia, seinen Sohn Orlando, seine Schwester Patti und seinen Bruder William", heißt es in der Mitteilung. "Bob widmete sein Leben den Künsten, von seiner einflussreichen Karriere als Tänzer und Schauspieler auf der Bühne und auf der Leinwand bis hin zu seiner Arbeit für das MCC Theatre."

Karriere als Tänzer und Schauspieler

Bob LuPone wurde 1946 in Brooklyn, New York geboren und wuchs in Northport, Long Island auf. Bereits als Kind nahm er Tanzunterricht und machte nach der High School 1968 seinen Abschluss an der renommierten Juilliard School. LuPone trat daraufhin in zahlreichen Broadway-Produktionen in Erscheinung, für seine Performance in "A Chorus Line" (1976) wurde er für einen Tony nominiert. Als künstlerischer Leiter des MCC Theatre produzierte er "Frozen" (2004) und "Reasons To Be Pretty" (2008), die beide ebenfalls mit einer Tony-Nominierung geehrt wurden.

TV-Zuschauern wurde Bob LuPone durch seine Auftritte in zahlreichen Serien bekannt, darunter "Die Sopranos". In der Mafia-Serie mimte er Dr. Bruce Cusamano. Auch in "Sex and the City", "Law & Order" oder "Crossing Jordan" übernahm er Rollen.