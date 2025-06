"Die Seele unseres Sounds": Beach Boys trauern um Brian Wilson

Die Beach Boys haben sich nach Brian Wilsons Tod mit bewegenden Worten von ihrem verstorbenen Bandkollegen verabschiedet. "Brian war nicht nur das Herz der Beach Boys - er war die Seele unseres Sounds", schreibt die Band.

Nach dem Tod von Brian Wilson am Mittwoch haben die Beach Boys einen emotionalen Abschiedstext an ihren verstorbenen Bandkollegen veröffentlicht. Die legendäre Band würdigte Wilson als musikalisches Genie und den kreativen Motor ihrer Erfolgsgeschichte.

"Die Welt trauert heute um ein Genie, und wir trauern um den Verlust unseres Cousins, unseres Freundes und unseres Partners in einem großartigen musikalischen Abenteuer", schrieb die Band auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Die Worte zeigen die tiefe Verbundenheit, die über Jahrzehnte zwischen den Musikern gewachsen war.

Seele des legendären Beach Boys-Sounds

Besonders eindrucksvoll beschrieben die Beach Boys Wilsons einzigartige Rolle für die Band: "Brian Wilson war nicht nur das Herz der Beach Boys - er war die Seele unseres Sounds. Die Melodien, die er träumte, und die Emotionen, die er in jede Note hineinlegte, veränderten den Lauf der Musik für immer."

Die Band betonte, wie Wilsons unvergleichliches Talent den Soundtrack für unzählige Leben auf der ganzen Welt schuf. "Gemeinsam gaben wir der Welt den amerikanischen Traum von Optimismus, Freude und einem Gefühl der Freiheit - Musik, die Menschen glücklich machte und sie an den Sommer und endlose Möglichkeiten glauben ließ."

Gründungsmitglied Al Jardine mit persönlichen Worten

Al Jardine (82), eines der Gründungsmitglieder der Beach Boys, veröffentlichte zusätzlich zum Bandstatement eine sehr persönliche Botschaft. "Brian Wilson, mein Freund, mein Klassenkamerad, mein Football-Teamkollege, mein Beach-Boy-Bandkollege und mein Bruder im Geiste, ich werde mich immer gesegnet fühlen, dass du so lange in unserem Leben warst",

Jardine spielte auch auf die verstorbenen Wilson-Brüder an: "Ich denke, der tröstlichste Gedanke im Moment ist, dass du nun mit Carl und Dennis wiedervereint bist und wieder diese wunderschönen Harmonien singst." Carl Wilson starb 1998, Dennis Wilson bereits 1983.

Promis würdigen musikalisches Erbe

Auch andere Prominente zollten Wilson nach der Todesnachricht Tribut. Elton John (78) erklärte auf Instagram, Wilson sei "der größte Einfluss auf mein Songwriting überhaupt" gewesen. Schauspieler John Stamos (61), der mehrfach mit den Beach Boys aufgetreten war, würdigte Wilson als "sanften, lustigen, komplexen, wunderschönen Mann".

Brian Wilson gründete 1961 gemeinsam mit seinen Brüdern Dennis (1944-1983) und Carl Wilson (1946-1998), ihrem Cousin Mike Love (84) und dem Schulfreund Alan Jardine in Kalifornien die Band The Beach Boys. Er war der Songschreiber und Co-Leadsänger, spielte Bassgitarre und Keyboard. Mit der Band feierte er Erfolge wie "Surfin' U.S.A.", "Wouldn't It Be nice", "Good Vibrations" oder "California Dreamin'". Die Beach Boys zählen zu einer der erfolgreichsten Popbands der Sechziger und frühen Siebziger.