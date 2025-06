Die schönsten Bademoden-Trends für den Strandurlaub 2025

Ein Blick auf die angesagte Bademode 2025 bringt Vorfreude in die Urlaubsplanung. In diese fünf Swimwear-Trends lohnt es sich jetzt zu investieren, um am Strand eine gute Figur zu machen.

(the/spot) | 11. Juni 2025 - 09:31 Uhr

Badeanzüge mit tiefem Dekolleté sowie Bademode in geerdeten Farbtönen sind 2025 angesagte Swimwear-Trends. © istock/Dmytro Buianskyi / iStock via Getty Images / istock/puhhha / iStock via Getty Images

Sobald das Fernweh ruft, stellt sich eine Frage schneller als der Flug gebucht ist: Was ziehe ich am Strand an? Für Fashion-Fans ist Bademode längst mehr als nur ein funktionales Bekleidungsstück - sie ist auch ein stylisches Accessoires und modisches Statement, das sich für den obligatorischen Urlaubspost auf Social Media eigenen muss. Wer 2025 im Strandurlaub mit einem Fashion-Statement punkten möchte, kommt an diesen fünf Trends nicht vorbei. Tiefe Einblicke: Der Badeanzug mit extra-tiefem Ausschnitt Der Klassiker bekommt ein Update: Der Badeanzug mit tiefem Dekolleté ist 2025 das Must-have für alle, die klassische Schnitte mit einem Hauch Dramatik lieben. Ob in Schwarz, Creme, Weiß oder Khaki - der cleane Look lässt sich wunderbar mit Sonnenhut und Statement-Sonnenbrille kombinieren und wirkt stets edel, aber nie zu sexy. Für Hollywood-Feeling auf der Strandliege. Bonjour, Brigitte: Das Gingham-Muster ist zurück Zart kariert, nostalgisch schön: Das Gingham-Muster - bekannt aus den 60ern und damals geliebt von Stilikonen wie Brigitte Bardot - erlebt ein modisches Comeback. Ob Bikini oder Badeanzug: Der Vichy-Print versprüht französischen Riviera-Charme und passt perfekt zu Basttasche und Espadrilles. Zurück zur Natur: Geerdete Farbtöne "Victoria's Secret"-Engel Jasmine Tookes (34) macht es vor: Statt knalliger Neonfarben geht es 2025 ruhig und organisch zu. Erdtöne wie Terracotta, Olivgrün, Sand oder Zimt bestimmen die Swimwear-Farbpalette der Saison. Diese Shades lassen sich besonders gut mit goldenen Accessoires kombinieren - perfekt für alle, die subtile Luxus-Looks lieben. Retro-Romantik: Vintage-Prints als Eyecatcher Ob florale Muster, Paisley oder grafische Designs - Vintage-Prints wie maritime Streifen oder kultige Muster von Pucci, oder Burberry sorgen für einen Hauch Nostalgie am Strand. Als Retro-Neckholder-Einteiler oder als String-Bikini entsteht ein femininer Retro-Look, der an vergangene Jahrzehnte erinnert, ohne altmodisch zu wirken.