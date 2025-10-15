"Die Rosenheim-Cops" kurz vor Absetzung: Was Karin Thaler jetzt verrät

Mit dem Dauerbrenner "Die Rosenheim-Cops" hat das ZDF einen echten Glücksgriff gelandet. Dennoch stand die beliebte Serie beinahe kurz vor dem Aus. Warum dem Format die mögliche Absetzung drohte, hat Karin Thaler der AZ verraten.

Karin Thaler spricht mit der AZ über einen heiklen Moment, der beinahe das Ende von "Die Rosenheim-Cops" bedeutet hätte.

Seit 25 Jahren stehen Marisa Burger (52), Karin Thaler (60) und Max Müller (60) bereits für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Dass das Format derart erfolgreich wird, ahnte zum Drehstart im Jahr 2000 noch niemand. Heute ist die Krimi-Serie ein beliebter Publikumsmagnet und sorgt regelmäßig für hohe Einschaltquoten – wie etwa zur Premiere der 25. Staffel. Doch beinahe wäre es dazu nicht gekommen. Was ist passiert? Eine Darstellerin der ersten Stunde gibt der AZ ganz besondere Einblicke.

Karin Thaler freut sich über "Beständigkeit" bei "Die Rosenheim-Cops"

Als "Marie Hofer" ist Karin Thaler seit der ersten Folge bei "Die Rosenheim-Cops" dabei. Dass sie nach 25 Jahren noch immer ihre Paraderolle spielt, ist für sie ein großer Erfolg. Der AZ sagt sie dazu: "Jetzt sind wir ein Vierteljahrhundert später bei der 600. Folge. Ich kann es nicht fassen."An einen Ausstieg hat die 60-Jährige bislang nicht gedacht – ganz im Gegensatz zu ihrer Kollegin Marisa Burger. Die "Miriam Stockl"-Darstellerin verlässt nach der aktuellen Staffel die Serie auf eigenen Wunsch.

Allerdings besteht auch bei Karin Thaler nach 25 Jahren in derselben Rolle die Gefahr der Eintönigkeit. "Das ist aber genau das, was unsere Fans an der Serie lieben: diese Beständigkeit", betont die Schauspielerin im AZ-Gespräch. Es gäbe "dennoch immer mal wieder Umbesetzungen oder ein Durchwechseln bei den Kommissaren", verrät sie weiter. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn den "Rosenheim-Cops" drohte vor einigen Jahren das TV-Aus.

Karin Thaler und Marisa Burger verbindet nicht nur der Job, die beiden "Rosenheim-Cops"-Stars sind auch privat befreundet. © imago/ Sven Simon

“Rosenheim-Cops”-Star verrät: Ex-Produzent rettete die Serie vor dem Aus

Zur Originalbesetzung der bayrischen Krimi-Serie gehörte auch der Schauspieler Joseph Hannesschläger (†57), der bis kurz vor seinem Tod als Kriminalhauptkommissar "Korbinian Hofer" eine der Hauptrollen spielte. Aufgrund seiner schweren Krebs-Erkrankung, der er im Januar 2020 erlag, musste schnell eine Notlösung gefunden werden, wie sich Karin Thaler erinnert. "Unser Produzent Alexander Ollig hat die Serie damals gerettet, indem er immer wieder vorab die Besetzung durchwechseln ließ. Damit konnten sich die Zuschauer daran gewöhnen."

Der Tod von Joseph Hannesschläger war für das gesamte Team von "Die Rosenheim-Cops" nicht leicht zu verkraften. © imago/Spöttel Picture

Ob der anstehende Abschied von Marisa Burger einen negativen Effekt auf die Einschaltquoten haben wird, bleibt abzuwarten. Karin Thaler zumindest ist "sehr traurig", dass ihre Kollegin und gute Freundin am 17. Oktober ihren letzten Drehtag bei "Die Rosenheim-Cops" haben wird.