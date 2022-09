Die Queen ist tot: Durch neun Jahrzehnte mit Königin Elizabeth II.

Queen Elizabeth II. ist am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Von Prinz Philips Tod im April 2021 hatte sich die Königin nie wirklich geholt, wirkte seitdem sichtlich geschwächt. Nun ist sie wieder bei ihrem geliebten Ehemann. Das Leben der Queen in Bildern – eine Zeitreise durch neun Jahrzehnte.

Queen Elizabeth feierte am 21. April 2021 ihren 95. Geburtstag. Zum ersten Mal seit 73 Jahren ohne ihren Ehemann. Prinz Philip starb am 9. April 2021.

Königin Elizabeth II. wurde 96 Jahre alt – am 8. September verkündete der Buckingham Palast den Tod der Monarchin. Die Welt trauert um die Queen!

So traf Queen Elizabeth zum ersten Mal auf Prinz Philip

Am 21. April 1926 kam Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Mit nur 26 Jahren wurde sie 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland – und war es bis jetzt. In all den Jahren hat sie so manche Krisen, politisch und familiär, gemeistert. Wie hat Elizabeth II. ihren Philip eigentlich kennengelernt?

1934 hat Elizabeth ihren späteren Ehemann zum ersten Mal getroffen. Sie war damals acht Jahre alt, Prinz Philip bereits 13. Da sie in Königin Victoria eine gemeinsame Ururgroßmutter hatten, waren die beiden Cousin und Cousine dritten Grades.

73 Jahre royale Ehe: Queen Elizabeth und Prinz Philip heirateten 1947

Die Queen soll sich aber erst später in Philip verliebt haben, als sie sich 1939 wieder trafen. Geheiratet wurde dann 1947, fünf Jahre bevor Elizabeth zur Königin gekrönt wurde.

Bis zu seinem Tod am 9. April 2021 war Prinz Philip der Mann hinter Elizabeth, denn wie es das Protokoll vorsah, musste er stets einen Schritt hinter der Königin gehen.

Nun werden sie gemeinsam – Seite an Seite – beigesetzt. Die Queen ist wieder bei ihrem geliebten Philip.