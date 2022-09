Die offizielle König-Charles-Münze ist da.

Die offizielle Münze mit dem Gesicht von König Charles III. wurde vorgestellt. Die Prägung wurde von ihm "persönlich genehmigt", heißt es von der Münzprägeanstalt (Royal Mint).

Die offizielle Münze für König Charles III. (73) wurde vorgestellt. Am Donnerstag präsentierte die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs (Royal Mint) die Münzsammlung, die auch die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) würdigt. "Heute haben wir die Ehre, das erste offizielle Bildnis Seiner Majestät König Charles III. zu enthüllen, das zum ersten Mal auf einer Gedenkmünzensammlung zu Ehren des Lebens und des Vermächtnisses von Queen Elizabeth II. erscheint", .

Der britische Bildhauer Martin Jennings (65) hat die neuen Münzen entworfen und Charles hat sie auch "persönlich genehmigt", heißt es. "Es ist das kleinste Werk, das ich geschaffen habe, aber es ist Ehrfurcht einflößend, zu wissen, dass es von Menschen auf der ganzen Welt über Jahrhunderte hinweg gesehen und gehalten werden wird", sagte Jennings und fügte hinzu, dass die Prägung nach einem Foto von Charles geschaffen wurde.

Bedeutung der Blickrichtung

Das Profil des Monarchen soll zunächst auf einer neuen 5-Pfund-Sondermünze und einer 50-Pence-Münze zu sehen sein. Die Prägung folgt einer Tradition, denn das Porträt von Charles blickt nach links, während das seiner Mutter nach rechts gerichtet ist. "Charles folgt der allgemeinen Tradition in der britischen Münzprägung, die bis zu Charles II. [1630-1685] zurückreicht, dass der Monarch in die entgegengesetzte Richtung zu seinem Vorgänger blickt", dazu.

Auf dem Porträt trägt er keine Krone; die lateinischen Worte "King Charles III, by the Grace of God, Defender of the Faith" (Dt. König Charles III. von Gottes Gnaden, Verteidiger des Glaubens) umrahmen das Porträt.

Was passiert mit den Queen-Münzen?

Die bisherigen Münzen behalten ihre Gültigkeit. Nach und nach soll das Geld aber umgetauscht werden. "Münzen mit den Porträts von Queen Elizabeth II. und König Charles III. werden beide noch jahrelang als Wechselgeld im Umlauf sein", so die Royal Mint.

heißt es zudem zu einer Queen-Sonderkollektion: "Die ersten Münzen mit dem Bildnis sind Teil einer Gedenkkollektion für Ihre verstorbene Majestät Queen Elizabeth II., die am 3. Oktober erscheinen wird. Wir freuen uns auch, ankündigen zu können, dass die 50-Pence-Münze in den kommenden Monaten in Umlauf kommen wird."

Geschichte der Münzprägung

Die Münzprägung für die Monarchen hat nicht nur eine lange Tradition, sie erfüllte auch mal einen Zweck. "Als wir die ersten Münzen herstellten, war das die einzige Möglichkeit für die Menschen zu erfahren, wie der Monarch tatsächlich aussah, nicht so wie heute in den Tagen der sozialen Medien", sagte Anne Jessopp, Geschäftsführerin der Royal Mint. "Daher wird auch das Porträt von König Charles auf jeder einzelnen Münze zu sehen sein."

Die Münzprägeanstalt prägt seit mehr als 1.100 Jahren Münzen für das Vereinigte Königreich, darunter auch die Münzen während der 70-jährigen Regentschaft Ihrer Majestät.

Charles erbte den Thron nach dem Tod der Königin, die am 8. September im Alter von 96 auf ihrem Anwesen im schottischen Balmoral verstarb.