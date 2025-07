"Die nackte Kanone"-Premiere mit Pamela Anderson und Liam Neeson

Die Hollywoodstars Pamela Anderson und Liam Neeson begeisterten bei der glanzvollen Deutschlandpremiere der Slapstick-Komödie "Die nackte Kanone" am Donnerstagabend in Berlin. Arm in Arm liefen sie über den pinken Teppich.

(ili/spot) | 25. Juli 2025 - 07:43 Uhr

Pamela Anderson und Liam Neeson bei der Deutschlandpremiere von "Die nackte Kanone" am Donnerstag in Berlin. © © 2025 Paramount Pictures / Sebastian Reuter / Getty Images

Die Neuauflage der Kult-Komödie "Die nackte Kanone" feierte am Donnerstagabend ihre Deutschlandpremiere im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin. Im Mittelpunkt des Abends: die Hollywoodstars Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73), die für ihre Hauptrollen in der Slapstick-Komödie persönlich über den roten beziehungsweise pinken Teppich schritten - und vom Publikum begeistert begrüßt wurden. Die Kanadierin erschien zu dem Anlass in einem schwarzen Bustier-Abendkleid mit angesagtem Peplum und Schleppe sowie einem zarten Tuch um den Hals. Der blonde Bob war zum Seitenscheitel frisiert und gab den Blick auf funkelnde Statement-Ohrringe frei. Wie gewohnt verzichtete sie weitestgehend auf Make-up. Ihr britisch-irischer Schauspielkollege hatte sich für einen sandfarbenen Anzug mit hellem Hemd, hellen Schuhen und dunklem Gürtel entschieden. Ebenfalls vor Ort waren unter anderem Simone Thomalla mit ihrem Freund Rene Merten, Ulrike Frank mit ihrem Ehemann Marc Schubring, Tina Ruland mit ihrem Sohn Jahvis Ruland, Anna Brüggemann, Senna Gammour, Pierre Sanoussi-Bliss, Patrice Bouédibéla sowie Grit Weiss und Jo Groebel. Neues Duo, bewährte Komik Liam Neeson übernimmt in der "Nackte Kanone"-Neuinterpretation die Rolle des Frank Drebin Jr., Sohn des berühmten, von Leslie Nielsen (1926-2010) verkörperten Polizisten aus den Originalfilmen von 1988, 1991 und 1994. Pamela Anderson steht als seine neue Herzensdame an seiner Seite. Der neue Film setzt auf das bewährte Konzept der absurden Slapstick-Komödie und bleibt dem Geist der Originalreihe treu. Für Regie und Modernisierung sorgte US-Filmemacher Akiva Schaffer (47), während Seth MacFarlane (51) als Produzent neue Impulse setzte. Schon die ersten Trailer und Ankündigungen hatten hohe Erwartungen geweckt. Seit dem Tod von Leslie Nielsen 2010 galt ein Reboot der slapstickreichen Kultreihe als gewagte Herausforderung. Dass ausgerechnet Neeson, der normalerweise für ernsthafte Rollen bekannt ist, und Anderson, die zuletzt durch ihre Rolle in "The Last Showgirl" (2024) neu ins Rampenlicht gerückt war, das neue Duo bilden, sorgte im Vorfeld für lebhafte Diskussionen. Liam Neeson und Pamela Anderson erzählten während ihres Berlin-Besuchs von der besonderen Chemie, die sich am Set zwischen ihnen entwickelte. , wie schnell sich ein besonderes Miteinander ergab, obwohl beide sich zuvor nicht kannten. "Die nackte Kanone" startet am 31. Juli 2025 in den Kinos. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de