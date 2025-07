Die Liebesgeschichte der EM-Stars Jess Carter und Ann-Katrin Berger

Sollte das Finale für England und Deutschland winken, kommt es bei der Fußball-EM der Frauen zu einem besonderen Duell: DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger steht dann mit ihrer Verlobten Jess Carter auf dem Platz.

Die deutsche Torhüterin Ann-Katrin Berger (34) und die englisch-amerikanische Fußballspielerin Jess Carter (27) geben derzeit alles auf dem Rasen. Für ihre beiden Teams ist bei der EM in der Schweiz noch alles drin und die beiden Spielerinnen könnten im Finale aufeinandertreffen. Privat hat es bei den beiden durch die gemeinsame Leidenschaft für Fußball gefunkt.

lernten sich die beiden kennen, als Berger, zuvor bei Paris Saint-Germain, im Mai 2016 zum Birmingham City FC wechselte. Jess Carter gehörte ab 2013 zur Mannschaft. "Am Anfang dachte ich, sie sei arrogant, aber als ich sie kennenlernte, war ich von ihrem Charakter sehr angetan", erzählte Berger demnach über ihre spätere Partnerin. "2017 wollte ich ausziehen und erfuhr, dass Ann eine Mitbewohnerin suchte", sagte Jess Carter. "Im Februar zogen wir zusammen nach Solihull." Die beiden seien gute Freundinnen geworden und besonders Carter hatte zunächst nicht an eine romantische Verbindung geglaubt.

"Ich hatte mich von meinem Freund getrennt, als ich einzog, aber soweit ich wusste, war ich hetero. Ann-Katrin hat all die Qualitäten, die ich mir von einem Partner wünsche, aber ich war noch nie mit einer Frau zusammen, also hatte ich nicht wirklich darüber nachgedacht." Doch alles habe sich nach einem Dinnerdate 2017 sehr schnell und ganz natürlich entwickelt und die beiden wurden ein Paar.

Ab 2018 spielte Jess Carter für Chelsea, Berger schloss sich 2019 an. Heute spielen beide für NJ/NY Gotham FC und können bei dem US-Verein . Im Mai 2024 gaben die beiden zudem ihre Verlobung bekannt. schrieb Berger zu einem Foto mit Carter, die offensichtlich einen Ring in die Kamera hielt: "Meine beste Trophäe bis jetzt." Auch Carter postete und schrieb dazu: "Sieben Jahre vergangen, für immer weiter."

Wann stehen die EM-Halbfinalpartien an?

Zuletzt zeigte Berger ihre Unterstützung für ihre Partnerin in allen Lebenslagen auch abseits des Platzes. Bei Instagram teilte sie in einer Story . Diese machte in einem Instagram-Post öffentlich, dass sie sich aus Selbstschutz eine Social-Media-Auszeit nehmen werde, da sie seit dem Start der EM viele rassistische Anfeindungen erlebt habe. "Mein Wunsch ist, dass mein offenes Wort zu einer weiteren positiven Veränderung für alle führt." Sie wolle sich nun auf den Einsatz für ihre Mannschaft konzentrieren.

Am kommenden Dienstag kämpfen die Lionesses in der Partie gegen Italien (ab 20:15 Uhr im ZDF) um den Einzug ins EM-Finale am Sonntag, 27. Juli in Basel. Auf Deutschland warten am Mittwoch im Halbfinale die Spanierinnen (ab 20:15 Uhr im Ersten).