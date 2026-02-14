"Die Leichtigkeit soll wieder mehr Gewicht haben": Roses and Love-Ball im Deutschen Theater

Engelflügel, Federn, Netz, Latex, Leder, opulente Barockkostüme, nackte Haut, quietschbunte Herrenanzüge, Masken, Valentine Feeling, Gothic, Drags und Queens, ein Hauch Fasching: Am Freitagabend zeigte sich im Deutschen Theater gelebte Vielfalt in all ihren Facetten.

"Diese rauschende Ballnacht vereint Prominenz, Wirtschaft, Politik und Medien zugunsten sozialer Projekte, wie dem Kinderhospiz München und Regenbogen e. V. – ein Abend zwischen Eleganz, Musik, Netzwerk und gesellschaftlicher Verantwortung", fasste es Christian Eberle zusammen. Gemeinsam mit Gregor Leutgeb veranstaltet er den Roses and Love Ball, der bereits zum zweiten Mal im Deutschen Theater stattfindet. Zwei Event- und PR‑Koryphäen, die innerhalb weniger Wochen ein Mega-Projekt mit mehr als 1200 Gästen stemmten. Motto: "Leben und leben lassen. Und über allem steht der gegenseitige Respekt."

Zwischen all den fantasievollen Outfits bewegen sich Gentlemen im Smoking und Damen in prachtvollen Abendroben. Model und DJane Giulia Siegel, in einem Traumkleid von Sima Couture, strahlt: "Um Mitternacht kommt mein Freund Ludwig dazu und dann wird in den Valentinstag reingetanzt".

Wohltätigkeitsveranstaltung ein Gegengewicht zur Sicherheitskonferenz

Im Foyer liegt ein Fuchsschwanz am Boden. Uschi Dämmrich von Luttitz hebt ihn auf, hält ihn an ihre Stola, ein Familienerbstück, und lacht: "Nein, das ist gar nicht meiner. Er ist wohl von jemand anderem." Zur AZ sagt die Moderatorin: "Freitag der 13. eben, das ist mein Glückstag, deshalb bin ich heute auch hier! Für mich ist diese Wohltätigkeitsveranstaltung ein Gegengewicht zur Sicherheitskonferenz, alle sind in einem Ausnahmezustand, der Ball ist das Pendant dazu, nimmt dem Ganzen die Schwere. In unserem Leben soll auch die Leichtigkeit wieder mehr Gewicht haben."

Entertainerin Gloria Gray, erneut Botschafterin der fulminanten Soiree, beschreibt es so: "Der Roses and Love Ball ist die Idee, die Vision, die Umsetzung und Location mit exotischen, teils paradiesischen Gästen, alles ist friedlich, das ist Liebe! Hier treten heute die besten Performancekünstler auf und es gibt eine großartige Show, die Avantgardista. Wir haben vom letzten Mal gelernt und reden weniger – dafür soll mehr getanzt werden", erläutert Gray. Am 21. und 22. Februar ist sie im Silbersaal des Deutschen Theaters mit ihrem eigenen Programm "Gloria Gray 6.0: Das (doppelte) JUBILÄUM – da kommt was z'samm!" zu sehen. Dabei zeigt der vielseitige Bühnenstar "was geht und was da ist, und das ist schon ganz schön viel, was ich von mir entblättere."

Models der spektakulären Avantgardista-Show. © Alex Hartinger

Apropos entblättern: Gloria Grays Dekolleté ist nach einer OP sichtlich geschrumpft. "Nur noch ein Viertel von dem, was es vorher war! Jetzt ist aber alles nach oben gepusht und eingeschnürt in die Corsage", erklärt sie und dreht sich kokett im aufwendigen Daniel-Fendler-Kostüm vor den Fotografen.

"Die Menschen hier sind unerhört freundlich und leger, es ist originell und familiär"

Auch TV-Star Gaby Dohm war bereits im Vorjahr dabei. Gerade zeigt sie ihren Kopfschmuck mit goldfarbenen Rosen und Stäben und verrät der AZ: "Das habe ich letztes Jahr zufällig in Paris am Montmartre entdeckt – eine schnelle Verkleidung." Und: "Die Menschen hier sind unerhört freundlich und leger, es ist originell und familiär. Wenn man es mit einem großen Ball vergleicht, ist es sehr entspannt."

Die AZ darf einen Blick backstage werfen: 44 Models, sieben Designer – Pia Polte, Epic Couture, Fleurinna Wings, Miss Diffy, Chronomatic Latex, Lorand Lajos sowie Trachten Angermaier um Axel Munz mit extravaganten Dirndlvariationen – ferner 60 Stylisten und Haare-Make-up-Artisten sind seit dem frühen Nachmittag bestens gelaunt im Einsatz. Ramona Wagner, die sich um die Fashion-Show und um Social Media kümmert, meint: "Wir hatten nur sieben Wochen Zeit für die Vorbereitung und um die Sponsoren zu finden. Das Ganze macht aber unglaublich Spaß, jeder kann hier so sein, wie er will, ganz ohne Kleidervorschriften. Unser Vorbild war der Life Ball in Wien, die Vielfalt dort hat uns fasziniert, das wollten wir auch hierherbringen. Denn München ist ja nach wie vor etwas beige", so Ramona Wagner, die seit drei Jahren auch privat an der Seite von Veranstalter Christian Eberle ist.

Auch Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz (Mitte) war mit einer ungewöhnlichen Dirndl- und Lederhosen-Show dabei. © Privat

Gemeinsame Moderation: Schauspielerin, Sängerin, Varietékünstlerin und Thierry-Mugler-Muse Nina de Lianin und Alessandra Meyer-Wölden, die im schwarzen Overall erschien und erst am Vorabend noch am Opernball in Wien an der Seite ihres Exmanns Oliver Pocher (verheiratet bis 2014) glänzte. Model und Podcasterin Sandy Meyer-Wölden verrät: "Schon immer habe ich gewusst, dass ich einmal auf der Bühne des Deutschen Theaters stehen werde, jetzt ist es so weit, ich bin glücklich." Und weiter: "Als fünffache Mutter ist es mir eine Herzensangelegenheit, das ambulante Kinderhospiz München zu unterstützen und auch Regenbogen e.V., die sich für eine Gleichstellung aller Menschen einsetzen."

Intendant des Deutschen Theaters lüftet ein Geheimnis

Und dann lüftet Thomas Linsmayer, Intendant des Deutschen Theaters ein Geheimnis: "Sandy Meyer-Wölden und ich haben ja denselben Urgroßvater, es war der berühmte Geiger Henri Marteau. Unsere Familien sind über diese Linie nach Frankreich verbunden, wir sind uns allerdings kaum begegnet, sie wohnt ja ganz woanders und führt ihr Promileben mit ihren schillernden Beziehungen, und ich bin ja immer hier im Theater. Heute gibt es eine tolle Verwandtschaftsbegegnung!" Sandy Meyer-Wölden zur AZ: "Ich hab das heute erst herausgefunden, das müssen der Thomas und ich erst mal sortieren – wir treffen uns so schnell wie möglich privat".

"Verwandtschaftsbegegnung": Thomas Linsmayer, Intendant des Deutschen Theaters und Moderatorin Sandy Meyer-Wölden. © Alex Hartinger

Ferner unter anderem dabei: Sänger Gregor Glanz, die DJs Tom Novy und Florian Sagner, Iberl-Bühnen-Chefin Raphaela Maier, Moderator Percy Hoven, Ex-Szene Wirt Hugo Bachmaier. Er resümierte: "Der Love and Roses Ball ist einfach der Burner".