Die Geissens: Sorge um Davina! Sie musste ins Krankenhaus

Carmen Geiss begleitet ihre Tochter Davina im Notarzt-Wagen, sie bekommt Infusionen und Medikamente. Was war der Grund?

Die Geissens machen Urlaub in der Dominikanischen Republik – und genießen dabei Sonne und Strand. Doch dann der Schock: Tochter Davina geht es plötzlich sehr schlecht, sie muss ins Krankenhaus.

"Das war eine Nacht... Das war der Albtraum", sagt Carmen Geiss in der Vorschau zur neuen Folge von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", die am Montagabend (14. Februar) ausgestrahlt wird. "Ich musste am nächsten Tag den Notarzt holen. Es ging ihr nicht besser, es war dramatisch und ich hatte wirklich Angst um Davina", so die besorgte Mutter.

Die Geissens: Davina hat eine Lebensmittelvergiftung

Der Notarzt brachte die 18-Jährige schließlich ins Krankenhaus, Mutter Carmen wich ihr nicht von der Seite. Sie habe Infusionen bekommen, "aber selbst das hat nichts gebracht, so schlecht ging es ihr", sagt die 56-Jährige.

Doch dann die erleichternde Nachricht: Der behandelnde Arzt geht davon aus, dass der Teenager eine Lebensmittelvergiftung hat und es Davina schon bald wieder besser gehen wird. Am Abend zuvor war die Familie beim Essen im Restaurant.

Carmen Geiss begleitete Davina ins Krankenhaus

Robert Geiss: "Sie wissen noch nicht, wie stark die [Lebensmittelvergiftung] ist, sie müssen ihr jetzt noch Blut abnehmen und Tests machen, sie hat Medikamente bekommen."

Nur Carmen durfte ihre Tochter aufgrund der Pandemie ins Krankenhaus begleiten. Doch schon bald dürften beide zurück nach Hause kommen.

"Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" läuft am Montag, 14. Februar, um 20.15 Uhr bei RTL2.