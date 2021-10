Die-Flippers-Star Olaf Malolepski in Sorge: Seine Frau hat Brustkrebs

Die Ehefrau des Schlagerstars Olaf Malolepski ist an Brustkrebs erkrankt. Bei einer Chemotherapie habe es zuletzt Komplikationen gegeben, erklärt der Die-Flippers-Star in einem Interview. Doch das Paar sei "zuversichtlich".

Schlagerstar Olaf Malolepski (75) sorgt sich um seine Ehefrau Sonja. Die 70-Jährige leidet an Brustkrebs, wie der Musiker der ehemaligen Schlagerband Die Flippers verraten hat. "Leider hat Sonja die Chemotherapie überhaupt nicht vertragen. Es kam zu Komplikationen", erklärt Malolepski weiter.

"Wir bleiben zuversichtlich"

Sie sei nun für weitere Untersuchungen in einer Klinik. Der 75-Jährige mache sich "große Sorgen" um seine Liebste. "Aber wir bleiben zuversichtlich, meine Frau ist unglaublich stark. Wir halten als Familie zusammen", so Malolepski. Das Paar ist seit 1971 verheiratet und hat in diesem Jahr goldene Hochzeit gefeiert. Sie haben zwei gemeinsame Kinder.

Olaf Malolepski wurde ab 1967 als Mitglied der Schlagerband Die Flippers bekannt. Die Gruppe löste sich 2011 auf. Seither tritt der gebürtige Magdeburger als Solokünstler auf. Seit 2013 kennt man ihn auch unter dem Namen Olaf der Flipper. Malolepski hat bis heute sieben Soloalben veröffentlicht.