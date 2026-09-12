"Die Bühne hält jung" - Kabarettistin Lisa Fitz wird 75

Seit Jahrzehnten steht Lisa Fitz auf der Bühne, leise war sie dabei eher selten. Nun wird die Kabarettistin 75 Jahre alt. Ans Aufhören denkt sie trotzdem nicht - ganz im Gegenteil.

München

Mit dem Alter ist das so eine Sache. Lisa Fitz hat ihres vorsichtshalber testen lassen, genauer gesagt ihr biologisches. Das Ergebnis eines DNA-Tests hat ihr gefallen, wie die Künstlerin der Deutschen Presse-Agentur erzählt. "Dabei kam heraus, dass mein biologisches Alter 66 ist. Das hat mich sehr beruhigt." An ihrem halbrunden Geburtstag ändert das Ergebnis allerdings nichts: Am 15. September wird das bayerische Kabarett-Urgestein 75 Jahre alt.

Nach Ruhestand ist der in Niederbayern lebenden Künstlerin allerdings nicht zumute. Warum auch? "Die Bühne hält jung", sagt sie, "und diejenigen, die in den Ruhestand gingen, haben oft schnell nachgelassen. Das will ich nicht." Solange sie gesund sei und sie und ihr Publikum Spaß daran hätten, wolle sie weitermachen. Nur das Pensum habe sie reduziert. Früher sei sie bis zu 200 Mal im Jahr aufgetreten.

Berufswunsch: Kasperl

Fitz wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Mit fünf Jahren verkündete sie, sie wolle Kasperl werden. Ihre Mutter habe den Berufswunsch ernst genommen und gesagt: Auch ein Kasperl brauche eine vernünftige Ausbildung. Es folgten Gitarren-, Gesangs- und Schauspielunterricht.

Schon mit 22 Jahren wurde Fitz einem Millionenpublikum durch die "Bayerische Hitparade" bekannt. Die frühe bundesweite Popularität sei "Fluch und Segen zugleich" gewesen, sagt sie rückblickend. Die Rolle als Moderatorin einer volkstümlichen Sendung habe nicht zu ihr gepasst. "Da habe ich zu meinem Vater gesagt: Lieber trete ich vor fünf Leuten auf einer Kleinkunstbühne auf, als weiterhin dieses Zeug zu machen." Seit Mitte der 1980er Jahre konzentriert sich die Künstlerin auf das Kabarett.

Zum Lachen und Nachdenken bringen

Fitz sang, schrieb Songs, moderierte, spielte in Film und Fernsehen. Dreh- und Angelpunkt blieb aber die Kabarettbühne. Dort will sie unterhalten und die Menschen zum Lachen bringen - aber nicht nur. "Mit Hirn und Witz und Aufklärung", beschreibt sie ihren Anspruch. Dass sie dabei aneckt, gehört zu ihrer DNA. Schon in jungen Jahren habe sie mit ihrem Vater nächtelang hitzig diskutiert und argumentiert. Sie sei wohl "ein Streiter", sagt Fitz.

Doch Provozieren um der Provokation willen findet sie "doof". Sie wolle Dinge erkennen und ihre Erkenntnisse mitteilen. Das gelte auch für ihr aktuelles Programm "Heimleuchten", bei dem sie den Lichtkegel mal bissig, mal humorig auf Politik und Gesellschaft richtet.

Mit zunehmendem Alter sei sie gelassener geworden. Nach ihrem 70. Geburtstag habe sie gedacht: "Jesus Maria, jetzt bin ich ja wie die Omi. Wie schrecklich." Schon bald aber habe sich die Sicht verändert. Heute freue sie sich, gesund zu sein und viel gesehen und erlebt zu haben.

Ihren 75. Geburtstag verbringt Fitz mit ihrem Mann, dem österreichischen Künstler Peter Knirsch, in Ungarn. Konkrete Pläne gebe es bisher nicht, vielleicht eine Schlossbesichtigung. Sie möchte sich überraschen lassen.