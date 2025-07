"Die Bill Cosby Show"-Star Malcolm-Jamal Warner stirbt mit 54 Jahren

Malcolm-Jamal Warner ist laut übereinstimmender US-Berichte im Alter von 54 Jahren verstorben. Der Schauspieler war vor allem bekannt aus der "Bill Cosby Show".

Malcolm-Jamal Warner (1970-2025) ist tot. Laut übereinstimmender US-Berichte ist der Schauspieler im Alter von 54 Jahren gestorben. Warner ist am 20. Juli vor der Küste von Costa Rica ertrunken, .

Warners Leiche sei am Sonntagnachmittag in der Nähe eines Strandes in der Provinz Limón gefunden und von den Behörden identifiziert worden, wird berichtet. Der Schauspieler sei von einer starken Strömung erfasst worden, als er sich im Wasser befand.

Der 54-Jährige habe sich in einem Familienurlaub in Costa Rica befunden und sei ertrunken, hatte zuvor unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet.

Mit der "Bill Cosby Show" wurde er berühmt

Malcolm-Jamal Warner stand zunächst für wenige kleinere Serienrollen vor der Kamera, bevor er in den 1980er- und 1990er-Jahren mit der "Bill Cosby Show" berühmt wurde. Die Sitcom war in den USA ein großer Hit und brachte ihm auch weltweit Ruhm ein.

Er spielte damals Theodore oder auch Theo, eines der Kinder der Huxtable-Familie, um die sich alles drehte. Die Eltern wurden von Bill Cosby (88) und Phylicia Rashad (77) verkörpert. 1986 wurde Warner für seine Rolle des Theo für einen Emmy nominiert.

Für Malcolm-Jamal Warner folgten zahlreiche weitere Filme und Serien, unter anderem die Sitcoms "Malcolm & Eddie" sowie "Reed Between the Lines". Dazu kamen etwa auch kürzere Auftritte in Serien wie "Der Prinz von Bel-Air", "Dexter" und "Sons of Anarchy". Seine längste Rolle in den letzten Jahren hatte er in "Atlanta Medical", im Original "The Resident".