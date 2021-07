"Die Alm"-Bewohner Hollywood Matze: Woher kennt man ihn?

Bei der dritten Staffel von "Die Alm" wollte Matthias Schneider, besser bekannt als Hollywood-Matze, das Publikum überzeugen und Präsenz im TV erhalten. Am Ende flog der Bodybuilder in der zweiten Folge aber schon raus. Wie tickt er privat?

Neben Reality-Sternchen, einer Ex-Pornodarstellerin und Trash-Prominenz war auch YouTube-Muskelprotz Hollywood Matze Kandidat bei der ProSieben-Sendung "Die Alm".

Warum ist der Bodybuilder Hollywood Matze berühmt?

Der 47-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Matthias Schneider heißt, zeigt im Internet, wie er trainiert, isst und lebt. Doch wie sieht das Privatleben des Bodybuilders aus? Hat er eine Freundin? Und wie sah sein Leben vor dem Senkrechtstart auf YouTube aus?

Kindheit und Jugend von Matthias Schneider

Hollywood Matze hatte keinen einfachen Start ins Leben. Geboren wurde er am 29. Januar 1974 in Berlin-Neukölln, wo er in schwierigen Verhältnissen aufwuchs. Seine Eltern ließen sich scheiden, als er ein Teenager war. Mit 15 Jahren wurde er vorübergehend sogar im Heim untergebracht. Trotz dieser Startschwierigkeiten schaffte Matthias den Hauptschulabschluss und ergatterte einen Ausbildungsplatz als Maler und Lackierer. In dieser Zeit musste er den nächsten Tiefschlag einstecken: Eine Tuberkulose-Erkrankung. Die gefährliche Lungenkrankheit machte es dem sportlichen jungen Mann unmöglich, die Lehre abzuschließen.

Bodybuilder und der Stoff: Wie steht Hollywood Matze zu Steroiden?

Sport spielt im Leben von Matthias Schneider schon immer eine große Rolle. Zuerst versuchte er sich als Turner, anschließend als Boxer und Kickboxer. Sogar Ballett probierte er aus. Hängengeblieben ist er schließlich beim Bodybuilding, dem er bis heute sein Leben widmet. Steroide und Anabolika lehnt er ab, die Risiken und körperlichen Folgen seien zu schwerwiegend, sagte er "Bild".

Hollywood Matze bezog einst Hartz IV

Heute lebt der gebürtige Berliner in Hamburg. Nach seiner abgebrochenen Lehre arbeitete Schneider als Tellerwäscher, Geldeintreiber, Sicherheitsmann und Bauhelfer. Zeitweise war er auch auf Hartz IV angewiesen. Seine große Leidenschaft war aber immer der Sport. 2020 wollte er sogar an einer Bodybuilding-Meisterschaft teilnehmen. Wegen Corona konnte er diesen Plan nicht in die Tat umsetzen.

Start auf YouTube mit Fitness-Kollege Steve Benthin

Seine ersten Auftritte auf YouTube hatte er als Gast auf Steve Benthins Kanal "Hans Hoffmann". Mittlerweile veröffentlichen die beiden keinen gemeinsamen Content mehr. Grund dafür sei ein kleiner Streit, privat seien sie aber immer noch befreundet, wie Matze auf seinem Instagram-Kanal betonte.

Sein erstes eigenes Video veröffentlichte Matthias Schneider im September 2020, seitdem teilt er mit seinen Fans regelmäßig Updates zu den Themen Ernährung und Krafttraining.

Hollywood Matze: So lebt er privat in Hamburg

Der Hamburger Hüne gewährt aber auch Einblicke in sein Privatleben. So berichtet er vom Leben in seiner 35-Quadratmeter-Wohnung, lässt sich beim Nintendo-Spielen mit seiner Nachbarin filmen oder plaudert ganz einfach über sein Leben. Diese offene und unverkrampfte Art hat ihm schnell Sympathien eingebracht und so folgen mittlerweile fast 170.000 Fans dem YouTube-Kanal.

Privatleben: Ist Hollywood Matze in einer Beziehung?

Matthias Schneider war noch nie verheiratet und hat keine Kinder. Der wichtigste Bezugspunkt im Leben des 47-Jährigen ist die Englische Bulldogge Erna. Ob Hollywood Matze in einer Beziehung lebt oder Single ist, will er der Öffentlichkeit nicht preisgeben.