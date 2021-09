Die Ära Merkel endet: Michael Michalsky über Politiker, Macht und Mode

Margaret Thatcher hatte die ikonische Handtasche, die Grünen in den 90ern die Birki-Latschen. Doch wie sieht Mode in der Politik heute aus? Anlässlich der Bundestagswahlen am 26. September wirft Designer Michael Michalsky einen Blick zurück auf die Ära Merkel und den "mutigen Stil" der Kanzlerin.

23. September 2021 - 13:20 Uhr | (kms/spot)

Michael Michalsky gibt seine Einschätzung zum Stil von Angela Merkel und welche Absicht sie damit verfolgt. © TRENDSHOTS.COM