Diane Kruger widmet Instagram-Hommage dem verstorbenen Karl Lagerfeld

Knapp vier Jahre nach dem Tod des weltberühmten Modekönigs Karl Lagerfeld sendet ihm seine Freundin Diane Kruger auf Instagram sehr persönliche Grüße. Nun werde er wohl die Engel mit Haute Couture ausstatten.

Während Karl Lagerfeld (1933-2019) auf der Met Gala in New York im großen Stil gefeiert wird, schickte ihm Hollywood-Star Diane Kruger (46) eine kleine und persönliche Nachricht in den Himmel. Dort schrieb die aus Hildesheim stammende Schauspielerin auf Deutsch:

"Lieber Karl, so viele Leute zeigen Dir heute Abend wie viel Du ihnen bedeutest hast und wie sehr Du die Welt mit Deinen Kreationen und Deinem Genie geprägt hast. Ich hoffe, Du schaust amüsiert vom Fashion Himmel runter. Ich vermisse Dich. Am meisten Deinen Humor und Deine Präsenz. Wie schön, dass wir uns kannten.... Ich hoffe, die Engel sind besser angezogen, seitdem Du da oben bist."

Nachbarn in Paris

Neben der derselben Muttersprache verband Kruger und Lagerfeld auch eine langjährige, enge Freundschaft. Wie sie vor einiger Zeit berichtete, lebten sie einige Jahre sogar Tür an Tür: "Er war in Paris auch mein Nachbar, und wir haben uns in den letzten zwanzig Jahren zwei-, dreimal in der Woche gesehen."

"Wir haben immer deutsch gesprochen"

An den 2019 verstorbenen Modeschöpfer habe sie unvergessliche Erinnerungen. "Er war sehr exzentrisch und sehr lustig, aber auch sehr süß", schwärmte das Ex-Model. "Wir haben immer deutsch gesprochen und hatten deshalb ein besonderes Band, da uns keiner verstehen konnte".