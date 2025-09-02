Politik-Kinder unter Druck: In der neuen ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" müssen sich Joe Laschet und Gloria-Sophie Burkandt kniffligen Aufgaben stellen. Doch so leicht wie gedacht ist das nicht gewesen.

Acht Promis traten am Montagabend in der Auftaktfolge der neuen ProSieben-Showreihe gegeneinander an – der oder die Beste kann das Spiel nach der jeweiligen Folge verlassen. Ein Ziel, das alle erreichen wollen, denn den Titel "Deutschlands dümmster Promi" will am Ende niemand tragen. Besonders im Fokus dürften wohl Gloria-Sophie Burkandt (26), Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, und Joe Laschet (35), Sohn von Ex-CDU-Chef Armin Laschet, gestanden haben.

Joe Laschet und Gloria-Sophie Burkandt wollen die Show auf keinen Fall gewinnen

"Mein Vater ist Markus Söder, dementsprechend ist der Anspruch sehr hoch an mich", erklärt Gloria-Sophie, die insgeheim hoffte, als Erste die Show verlassen zu können. Ganz anders Joe Laschet. Der Mode-Influencer trat mit breiter Brust an: "Dass ich am Ende als Letzter dastehen würde, bereitet mir keine Sorgen – ich weiß, was ich kann."

Tatsächlich löste er die erste Logikaufgabe gekonnt. Aus einer Streichholzschachtel und einer Reißzwecke bastelte er im Handumdrehen ein Kerzen-Regal. Moderator Christian Düren scherzte: "Papa Armin ist stolz." Den anderen Promis fiel diese Aufgabe deutlich schwerer. Joe Laschet kann das nicht nachvollziehen: "Jeder der ein Ikea-Regal aufgebaut hat, der kriegt das hin."

"Deutschlands dümmster Promi": Mario Basler lästert über Sophia Thomalla

Weiter ging es dann mit der "mündlichen Prüfung" im Studio-Klassenzimmer. Gloria-Sophie Burkandt buchstabierte das Wort "Koalitionsvertrag" fehlerfrei – von Moderatorin Amira Aly gab es dafür ein Lob: "Papa ist stolz." Auch Joe Laschet bestand die Prüfung. "In Rechtschreibung und Buchstabieren bin ich eigentlich immer ganz gut gewesen", erklärte er, nachdem er "Friseursalon" richtig buchstabiert hatte.

Weniger Glück hat Fußball-Legende Mario Basler, der beim Wort "Schiedsrichter" scheiterte. In der Nachprüfung sollte er anschließend Promi-Bilder erkennen – und blamierte sich ein weiteres Mal: "Wer soll sowas kennen? Die hat vier Kilo Make-up drauf", lästert er über Moderatorin Sophia Thomalla.

Ex-Profi-Fußballer Mario Basler erkannte Moderatorin Sophia Thomalla nicht. © Screenshot ProSieben

Joe Laschet patzt bei Politik-Frage: "Werde mir zu Hause was anhören müssen"

Im Teamduell durften die Promis dann erstmals gegeneinander antreten. Bei einer Politik-Frage lag Joe Laschet komplett daneben: Er war überzeugt, dass Angela Merkel länger im Amt war als Helmut Kohl. Ein Fehler! Kohl war tatsächlich zehn Tage länger Kanzler. "Hätte ich eigentlich wissen müssen", ärgerte sich Joe Laschet hinterher. Reality-TV-Star Calvin Kleinen sah es entspannter: "Ey, das geht um zehn Tage, wer soll das wissen?"

Bei der nachfolgenden Musikfrage griff Laschet erneut daneben: "Rock me Amadeus" von Falco – der einzige deutschsprachige Song, der es an die US-Spitze schaffte? Joe verneinte und lag damit erneut falsch. Die Konsequenz: Laschets Team verlor das Spiel. "Ich werde mir wahrscheinlich wegen der falsch beantworteten Frage was zu Hause anhören müssen", seufzte der Mode-Influencer.

Im Finale ging es schließlich um alles. Doch Gloria-Sophie patzte gleich bei mehreren Fragen. "Ich hatte eine Blockade, das ist sehr peinlich", gestand sie, nachdem ihr der Name des aktuellen Papstes (Leo) nicht einfiel. Auch die Frage, wie viele Mägen eine Kuh hat und wie viele Deziliter in einen Liter passen, wusste die Tochter von Markus Söder nicht.

Gloria-Sophie Burkandt teilt gegen Papa Söder aus: "Ich weiß nicht, ob der so viel mehr weiß"

Auf Christian Dürens Frage hin, ob sie denn ihrem Vater auch ab und an mal etwas erklären müsse, antwortete Gloria-Sophie lächelnd und selbstbewusst: "Ich weiß nicht, ob der so viel mehr weiß." Letztendlich durfte Nachrichtensprecher Marc Bator die Show als erster Kandidat verlassen. Sein Resümee: "Ich bin nicht Deutschlands dümmster Promi – das ist für mich das allerwichtigste, dass dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist." Für Joe Laschet und Gloria-Sophie Burkhardt geht die Reise nächste Woche bei ProSieben dagegen weiter.