Deutscher Youtube-Star Brittanya Karma mit 29 Jahren an Corona gestorben

Mit 29 Jahren ist Brittanya Karma an Covid-19 gestorben. Die Deutsch-Vietnamesin, die mit bürgerlichem Namen Nguyen Tran Phuong Linh hieß, wurde durch Youtube und Instagram berühmt. Im Netz trauern zahlreiche Fans um den Social-Media-Star.

Youtube-Star (29) an Corona gestorben: "Ich hatte so große Schmerzen"

Am 17. November machte Brittanya ihre Corona-Infektion öffentlich und zeigte sich auf Instagram im Krankenbett. Wie ernst es um sie stand, machte sie damals schon deutlich: "Ich konnte 5 Tage lang weder essen noch schlafen (aber ich trinke 3 L pro Tag). Ich hatte so große Schmerzen. Corona sollte ernster genommen werden."

Bruder von Brittanya Karma trauert: "Wir sehen uns eines Tages"

Jetzt hat die Influencerin den Kampf gegen das Coronavirus verloren. Ihr Bruder Thai Lam bestätigte am 30. November, dass Brittanya Karma gestorben ist. "Ich habe keine Worte. Leben ist unfair. Mit dir aufzuwachsen hat so viel Spaß gemacht. Du hast mir so viel beigebracht. Das Leben ist kostbar. Wir sehen uns eines Tages", schreibt er zu einem gemeinsamen Foto.

Die Fans von Brittanya Karma sind schockiert von der Nachricht. Unter dem letzten Instagram-Posting ihres Idols drücken sie ihre Trauer aus. "Mein tiefstes Beileid und viel Mitgefühl an die Hinterbliebenen", kommentiert ein Follower das Foto, das die 29-Jährige im Krankenbett zeigt.