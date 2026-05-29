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Senta Berger: Zurück in der Öffentlichkeit nach OP

Anfang des Jahres wurde die Schauspielerin wegen eines komplizierten Bruchs des Oberschenkels operiert. Beim Deutschen Filmpreis in Berlin zeigt sie sich an der Seite ihres Sohnes Simon Verhoeven.
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Senta Berger und Sohn Simon Verhoeven zusammen auf dem roten Teppich.
Senta Berger und Sohn Simon Verhoeven zusammen auf dem roten Teppich. © Sebastian Gollnow/dpa

Senta Berger (85) hat sich nach ihrer Operation auf dem roten Teppich gezeigt. Die Schauspielerin kam in einem eleganten schwarzen Kleid mit ihrem Sohn, dem Regisseur Simon Verhoeven, zur Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin.

Dort ist Berger als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in der Tragikomödie "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" nominiert. Die Regie des Films hat ihr Sohn Verhoeven übernommen. Der Deutschen Presse-Agentur hatte sie vor der Preisverleihung gesagt, für sie sei die Nominierung schon eine Auszeichnung.

"Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" mit Berger und "Die Discounter"-Star Bruno Alexander ist eine Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Bestsellers von Joachim Meyerhoff. Darin zieht der junge Joachim (Alexander) zu seinen Großeltern (Berger und Michael Wittenborn), um in München Schauspiel zu studieren.

Wer sich noch beim Deutschen Filmpreis zeigt

Berger, die in Grünwald bei München lebt, war Mitte Januar vor einer Lesung in Hamburg auf der Bühne gestürzt. Wegen eines komplizierten Bruchs des Oberschenkels wurde sie operiert und danach in einer Klinik südlich von München behandelt. Bereits im März hatte sich die Schauspielerin bei einer Sondervorführung in München gezeigt.

Auf dem roten Teppich des Filmpreises in Berlin zeigten sich etwa auch Schauspielerin Karoline Herfurth, Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos), Regisseur Wim Wenders und die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes.

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