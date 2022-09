Deutscher Fernsehpreis für Moderatorin Cathy Hummels

Cathy Hummels hat in Köln nicht nur einen Deutschen Fernsehpreis gewonnen, sondern auch auf dem roten Teppich die Blicke auf sich gezogen: Die Moderatorin trug ein auffallendes buntes Volant-Kleid.

Cathy Hummels (34) hat mit ihrem Outfit bei der Verleihung des Deutsches Fernsehpreises in Köln auf dem roten Teppich begeistert: Die Moderatorin trug ein enganliegendes buntes Volant-Kleid in Blau -und Violett-Tönen, das bis zum Knie reichte. Die auffälligen Volants zierten sowohl Rock, Ärmel als auch Oberteil der Robe. Ihre langen Beine betonte Hummels mit pinken Plateau-Heels. Die 34-Jährige vervollständigte den Glamour-Look mit einem hohen Zopf, glitzernden XXL-Ohrhängern und einer zu ihren Schuhen passenden pinken Handtasche.

Deutscher Fernsehpreis für "Kampf der Realitystars"

Bei der Verleihung nahm sie überraschend den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" für die Show "Kampf der Realitystars" (RTLzwei) entgegen. Als Moderatorin des Formats erklärte sie tief berührt in einer kurzen Dankesrede: "Danke an alle, die diese großartige Produktion möglich gemacht haben. Alle haben so viel Herz reingesteckt. Ich habe gerade schlottrige Knie, ich freu mich gerade so unfassbar. Danke, liebe Jury, eine große Ehre, danke an unsere Fans!"

Zum Schluss wandte sie sich noch an ihren Sohn Ludwig (4), das gemeinsame Kind mit Mats Hummels (33). "Ludwig, dieser Preis ist für dich, weil du so viel auf die Mama verzichten musstest. Ich habe dich ganz doll lieb!", sagte Cathy Hummels.