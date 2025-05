Donatus von Hohenzollern soll Anfang der 2000er-Jahre adoptiert worden sein. Er verkehrte mit der britischen High Society und begegnete König Charles. Jetzt sorgt Prinz Donatus für viel Frust und Ärger. Vor allem Karl Friedrich von Hohenzollern ist in Rage.

Mit einer Unterschrift zum Adel gehören? Das geht via Adoption durch ein royales Familienmitglied. Donatus von Hohenzollern (64) hat sich offenbar für diesen Weg entschieden. Das Oberhaupt der schwäbischen Linie der Hohenzollern hat davon aber erst viele Jahre später erfahren.

Donatus von Hohenzollern sorgt für Aufruhr: "Macht mich wütend"

Donatus soll im Jahr 2003 von Katharina Feodora Prinzessin von Hohenzollern adoptiert worden sein, wie " " jetzt berichtet. Er selbst habe nie von einer Adoption gesprochen und die – wie die Zeitung schreibt – "Gesetzeslücke in Deutschland" ausgenutzt. Karl Friedrich von Hohenzollern, der in das Adelsgeschlecht hineingeboren wurde, zeigt sich jetzt genervt. Der 73-Jährige ist das Familien-Oberhaupt der schwäbischen Linie der Hohenzollern.

Dass sich Donatus in gewisser Weise als Mitglied der deutschen Adelsfamilie ausgebe, hinterlasse beim Hohenzollern-Chef einen bitteren Nachgeschmack. Der Adoptiv-Prinz habe in den vergangenen Jahren beispielsweise seinen Adelstitel benutzt, um in der britischen High Society sowie bei König Charles (76) und dessen Familie Kontakte zu knüpfen, schreibt die "Sun". Laut Karl Friedrich sei Donatus ein "Betrüger". Der schwäbische Familien-Chef meint: "Das macht mich wütend und frustriert. Es hinterlässt einen sehr bitteren Nachgeschmack."

Karl Friedrich von Hohenzollern in Rage: "Er ist nicht von meinem Blut"

Karl Friedrich von Hohenzollern betont in Bezug auf Donatus: "Er ist nicht von meinem Blut." Der sei ursprünglich Musiklehrer gewesen und habe einst auf den Namen Markus Hänsel gehört. Heute nutze der 64-jährige Donatus gerne das Adelsprädikat "Durchlaucht", was er eigentlich nicht dürfe, wie Karl Friedrich betont. Das Verhalten des Adoptiv-Prinzen wird nicht nur aus den Reihen der Hohenzollern kritisiert. Auch Royal-Experte Bearn Bilker merkt an: "Donatus ist tatsächlich der falsche Prinz."

"Noch nie von ihm gehört": Adoptiv-Prinz auf die Schliche gekommen?

Karl Friedrich habe erstmals vor knapp zehn Jahren von Donatus‘ Behauptungen erfahren. Der 73-jährige Hohenzollern-Chef schildert: "Ich schrieb [ihm, d. R.] und sagte, dass ich alle Mitglieder meiner Familie kenne, aber noch nie von ihm gehört habe. Er antwortete: 'Ja, ich wurde von deiner Tante Katharina adoptiert.'"

Und tatsächlich! Karl Friedrich erfuhr auf Nachfrage von seiner Tante Katharina Feodora, dass Donatus ihr viel Geld für eine Adoption gegeben habe. Sie konnte dem lukrativen Angebot "nicht widerstehen".

Jetzt darf man gespannt sein, ob und inwiefern Donatus von Hohenzollern auf die veräußerte Kritik reagiert. Klar ist, Donatus gelang es in der Vergangenheit, sich mit König Charles und Teilen der britischen Königsfamilie gutzustellen. Er wurde beispielsweise Vorsitzender des Friends of the English Chamber Orchestra und ist zudem Botschafter der Purcell School for Young Musicians in der englischen Stadt Bushey. König Charles ist Schirmherr beider Einrichtungen.