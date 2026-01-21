Deutsche Schauspiellegende kehrt auf Silbereisens "Traumschiff" zurück

Das ZDF dreht gleich zwei neue Folgen der beliebten Reihe "Das Traumschiff". Die MS Amadea nimmt Kurs auf Bangkok und Vietnam - mit prominenter Besetzung an Bord. Neben Kapitän Florian Silbereisen ist auch Publikumsliebling Uschi Glas dabei.

Die MS Amadea hat wieder abgelegt. Aktuell entstehen zwei neue Folgen der ZDF-Erfolgsreihe "Das Traumschiff", die die Zuschauer nach Südostasien führen. Auf dem Reiseplan stehen Bangkok und Vietnam, wie der Sender mitteilt. Auch erste Details zur Besetzung sind bereits bekannt.

Florian Silbereisen (44) steht selbstverständlich wieder als Kapitän Max Parger auf der Brücke. An seiner Seite ist die bewährte Crew mit Barbara Wussow (64), Daniel Morgenroth (geb. 1964) und Collien Monica Fernandes (44). Die Dreharbeiten sollen bis Mitte April 2026 andauern.

Uschi Glas sticht in See

Für besondere Vorfreude dürfte ein Name sorgen: Uschi Glas (81). Die Schauspiellegende, die Generationen von Zuschauern mit Filmen wie "Zur Sache, Schätzchen" oder der Filmreihe "Fack ju Göhte" begeisterte, ist in der "Vietnam"-Folge dabei. An ihrer Seite spielen Barbara Schnitzler, Anselm Bresgott, Janina Stopper, Max Befort und Nelly Hoffmann. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Mascha Schlubach und Natalie Zoghbi.

Für die Münchner Schauspielerin Uschi Glas ist es der dritte Einsatz in der Kult-Reihe. Bisher war sie in zwei ausgestrahlten "Traumschiff"-Produktionen dabei: "Thailand" (1986) und "Antigua" (2019). Außerdem war sie Teil der "Traumschiff-Gala" im Januar 2005 anlässlich des 70. Geburtstags des Produzenten Wolfgang Rademann (1934-2016).​

Auch Harald Schmidt ist wieder an Bord

Nicht weniger prominent besetzt ist die "Bangkok"-Episode. Hier gibt sich Harald Schmidt (68) als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle mal wieder die Ehre. Mascha Schrader, Merle Collet, Uwe Preuss, Tina Amon Amonsen und Tim Seyfi komplettieren das Ensemble. Jürgen Werner schrieb das Buch zur Folge.

Südostasien hat Tradition beim "Traumschiff"

Für die beliebte TV-Reihe ist Südostasien kein Neuland. Thailand wurde bereits dreimal angesteuert: 1986 mit der Folge "Thailand", 2002 erneut unter gleichem Titel und zuletzt Weihnachten 2023 mit "Phuket". Vietnam hingegen stand bislang nur einmal auf dem Fahrplan - die gleichnamige Episode lief am zweiten Weihnachtsfeiertag 2008. Mit den aktuellen Produktionen erweitert das ZDF also sein südostasiatisches Repertoire.

Vier Erstausstrahlungen pro Jahr

Das ZDF hat das "Traumschiff" seit 1981 fest im Programm verankert. Seit einigen Jahren zeigt der Sender jährlich vier neue Folgen in Erstausstrahlung: traditionell an Weihnachten und Neujahr, dazu kommen Ausstrahlungen zu Ostern und im November. Wann genau die "Bangkok"- und "Vietnam"-Folgen über die Bildschirme flimmern werden, steht noch nicht fest. Details zur Handlung hält das ZDF ebenfalls noch unter Verschluss.