Deutsche Schauspielerin stirbt mit 24 Jahren: Was zum Tod von Luna Jordan bekannt ist

Luna Jordan ist tot. Ihre Schauspielagentur macht Jordans plötzliches und unerwartetes Ableben bekannt. Die Todesursache ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Die Schauspielerin Luna Jordan ist im Alter von 24 Jahren gestorben. Sie sei am Mittwoch plötzlich und unerwartet gestorben, teilte die Agentur Players in Berlin am Montag unter Berufung auf die Familie mit. Details und die Todesursache wurden vorerst nicht genannt. Jordan hat im Laufe ihrer Karriere etwa im "Polizeiruf" mitgespielt und in der Serie "Jenseits der Spree" mit Jürgen Vogel.

Plötzlich und unerwartet gestorben: Todesursache aber nicht öffentlich

Zu sehen sein sollte sie auch in der neuen Serie "Hamburg Days", die von den Anfangsjahren der Beatles erzählt und derzeit gedreht wird. Jordan war für die Rolle der Fotografin und Künstlerin Astrid Kirchherr vorgesehen.

Für den Film "Fuchs im Bau" erhielt sie 2022 den österreichischen Filmpreis für die beste weibliche Nebenrolle. Ihre Dankesrede nutzte sie, um über sexualisierten Missbrauch in der Film- und Theaterbranche zu sprechen.

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Luna Jordan in "Euphoria"-Serie zu sehen

In der NDR-Dokumentation "Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs" sprach Jordan darüber, wie es war, schon früh schwierige Rollen zu übernehmen, und wie schwierig es sein konnte, sich davon abzugrenzen.

Die Schauspielerin, die in Berlin geboren wurde, spielte in den vergangenen Jahren etwa auch im Film "Run Me Wild" mit, der beim Filmfestival Max Ophüls Preis gezeigt wurde, und in der Coming-of-Age-Serie "Euphorie". Die Serie beruht auf einem Original aus Israel und wurde als "Euphoria" mit Zendaya und Jacob Elordi auch in den USA adaptiert.