Der "ZDF-Fernsehgarten" startet in die neue Saison. Direkt zum Einstand wird groß gefeiert, denn es gibt ein besonderes Jubiläum. Wie schlägt sich Moderatorin Andrea Kiewel in der ersten Folge 2026?

Im deutschen Musik-TV ist kaum ein Format so erfolgreich wie der "ZDF-Fernsehgarten". Am 10. Mai hat das beliebte Format die Saison 2026 eingeläutet. Gastgeberin Andrea Kiewel begrüßte unter anderem Beatrice Egli, Marti Fischer, Palina Rojinski und Vanessa Mai im Open-Air-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg. Was war zum Auftakt geboten?

Emotionaler Start: "Sie wollen nicht, dass Frau Kiewel verheult ist"

Zum Start richtete Andrea Kiewel herzliche Worte an das Publikum vor den heimischen Bildschirmen: "Herzlich willkommen zum 'Fernsehgarten' – ausverkaufter Lerchenberg, danke schön. Es gibt nicht genug Worte, das haben wir nur Ihnen zu verdanken." Dabei zeigte sich die ZDF-Moderatorin emotional: "Sie wollen nicht, dass Frau Kiewel direkt zu Beginn verheult ist."

"ZDF-Fernsehgarten"-Star wird in Rückblick komplett ignoriert

Ganz im Sinne des Mottos "40 Jahre Fernsehgarten" blickte Kiwi in der Auftaktfolge auf die Anfänge des Formats zurück – und ehrte damit auch ihre Vorgängerinnen Ilona Christen und Ramona Leiß. Eine Person wurde dabei allerdings komplett ignoriert: Ernst-Marcus Thomas.

Moderator Ernst-Marcus Thomas moderierte 2008 den "ZDF-Fernsehgarten". © imago/T-F-Foto

Der TV-Star hatte den "Fernsehgarten" 2008 moderiert, als Andrea Kiewel ihren Job aufgrund eines Schleichwerbeskandals verloren hatte. Nach 19 Folgen war jedoch Schluss, denn die Einschaltquoten sanken rapide. Ernst-Marcus Thomas musste seinen Platz wieder räumen und Kiwi kehrte zurück. An dieses Intermezzo scheinen Moderatorin und Sender nicht erinnern zu wollen.

Andrea Kiewel will sich nicht mehr für "Fernsehgarten"-Job rechtfertigen

Als erste Künstlerin sorgte Beatrice Egli mit ihrem Hit "Hör nie auf damit" für gute Laune bei dem Publikum vor Ort. Die Schweizerin lieferte einen souveränen Auftritt ab, bevor Andrea Kiewel Palina Rojinski und Guido Maria Kretschmer zum Talk begrüßte. Dabei sprach die Gastgeberin auch Klartext über Kritik an ihrem Job als Moderatorin: "Ich hab immer das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen – muss ich aber gar nicht. Es ist eine erfolgreiche Show, die es seit 40 Jahren gibt."

Beatrice Egli feiert 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten". © Screenshot ZDF

Promis sorgen für gute Laune

Schlagerstar Vanessa Mai trat mit ihrem Song "Rohdiamant" auf und zeigte keine Berührungsängste. Singend schlenderte sie durchs Publikum und verteilte dabei viele High fives. Am Vorabend war die Schwiegertochter von Andrea Berg noch bei "Schlag den Star" angetreten.

Peggy March hat zum 40-jährigen Jubiläum des "ZDF-Fernsehgarten" einen ganz besonderen Auftritt hingelegt: Die Sängerin war bereits in der ersten Folge des Formats zu sehen, wo sie "Where did our love go" performte. Zum Auftakt in die Saison 2026 präsentierte sie nun 40 Jahre später erneut ihren Hit und bewies, dass sie auch mit 78 Jahren noch abliefern kann.

In der Musik-Show wurde es dann sportlich, als Andrea Kiewel gemeinsam mit Olympiagewinner Georg Fleischhauer in einem Bob Platz nahm. Auf Schienen durfte die Moderatorin sich als Anschubserin versuchen, hatte aber Angst, sich dabei "alle Zähne auszuschlagen". Die Aktion gelang und Kiwi feierte danach mit Hugo Egon Balder und seiner Band The Bad Falling Bostels auf der Bühne.

Heikler "Fernsehgarten"-Moment: Andrea Kiewel rüffelt Gast nach Läster-Attacke

Mit Guido Maria Kretschmer blickte Andrea Kiewel kurz vor Ende der Show noch auf ihre modische Vergangenheit im "ZDF-Fernsehgarten" zurück. Der Fashion-Experte zeigte sich auch bei der Moderatorin wenig gnädig, wenn es um ihre Outfit-Aussetzer geht. Zu einer Kombination aus Jeans und lila Top sagte er klar und deutlich: "Das finde ich am härtesten." Das ließ Kiwi sich nicht gefallen und rüffelte ihren Gast: "Da habe ich noch gestillt." Das Publikum reagiert darauf mit viel Gelächter.

Guido Maria Kretschmer kommt beim Blick in Andrea Kiewels modische Vergangenheit ins Lästern. © Screenshot ZDF

Ein weiteres Styling von Andrea Kiewel wurde ebenfalls abgestraft und Guido Maria Kretschmers Urteil lautete: "Das ist die Endstufe." Ans Publikum gerichtet schimpfte Kiwi: "Der ist gar nicht nett." Der Streit ar aber nicht ernst gemeint und am Ende lachten die beiden gemeinsam über die ehemaligen Outfits der Moderatorin. Damit ging die erste Show des "ZDF-Fernsehgarten" 2026 zu Ende.