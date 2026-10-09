Vier Kinder, ein Familienleben in Garmisch und dazu ein neues Buch: Miriam Neureuther hat alle Hände voll zu tun. Die ehemalige Biathletin und Skilangläuferin hat sich nach ihrer aktiven Sportkarriere fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Warum? Das verrät sie der Abendzeitung.

Langweilig wird es bei Miriam Neureuther (35) nicht: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Felix Neureuther (42), hat sie vier Kinder im Alter zwischen neun und eineinhalb Jahren. Gleichzeitig ist die zweifache Weltmeisterin inzwischen auch als Autorin tätig.

Miriam Neureuther: "Es ist selbstverständlich, dass ich bei den Kindern bin"

Ihr neues Buch "Tannenduft und Glitzerschnee. Ein Winter- und Weihnachtsbuch für die ganze Familie" (Herder Verlag) ist dabei sehr persönlich geworden. Es geht um Familienrezepte, Bastelideen, Geschichten, Bewegung im Schnee und kleine Rituale für die Adventszeit. Vieles darin stammt direkt aus ihrem eigenen Familienalltag. "Da steckt sehr viel von meinem Leben und unseren Familien drin", erzählt Miriam Neureuther der Abendzeitung. Auch eine besondere Familientradition ihrer Schwiegereltern hat es ins Buch geschafft, unter anderem der Apfelstrudel von Rosi Mittermaier (†72).

Dass die Vierfach-Mama heute deutlich weniger beruflich macht, ist kein Zufall. Sobald Nachwuchs unterwegs war, habe sie sich bewusst zurückgezogen. "Ich finde es ganz wichtig, wenn man die Möglichkeit hat! Bei vielen Familien ist das ja gar nicht möglich", sagt Miriam Neureuther. Sie empfinde es als "Riesengeschenk", Zeit für ihre Kinder zu haben. "Insofern ist es selbstverständlich, dass ich bei ihnen bin und beruflich weniger mache. Vor allem in den ersten Jahren!" Dann lacht sie: "Recht quirlig sind sie ja alle vier."

Miriam Neureuther backt bei der Buchvorstellung im Münchner Thermomix-Studio © BrauerPhotos/G.Nitschke

Felix Neureuther und vier Kinder – Miriam: "Die Strengere bin ich"

Bei vier Kindern geht es bei den Neureuthers entsprechend turbulent zu. "Es ist wild, bunt, lustig und schön bei uns", beschreibt die 35-Jährige ihr Familienleben. "In Erziehungsfragen sind wir gleichgestimmt, wir sind ein Superteam, aber die Strengere bin ich."

Miriam und Felix Neureuther heirateten 2017 und haben vier gemeinsame Kinder. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Ihren Rückzug aus dem Berufsleben sieht Neureuther deshalb nicht als Verzicht. Im Gegenteil: "Irgendwann sind sie größer, dann brauchen sie die Mama nicht mehr permanent um sich herum." Jetzt aber seien die Kinder noch klein und bräuchten eine Bezugsperson, die da ist.

Vermisst Miriam Neureuther ihre Karriere?

Und wie fühlt es sich an, das frühere Sportlerleben hinter sich gelassen zu haben? Immerhin feierte Neureuther als Biathletin und Skilangläuferin große Erfolge. Ihre Antwort fällt überraschend eindeutig aus. "Nein!", sagt sie auf die Frage, ob sie ihre Karriere vermisse. Eine Sache fehlt ihr allerdings durchaus: "Manchmal vermisse ich es, in einem Wettbewerb über meine Grenzen hinauszugehen."

Den Rest vermisse sie nicht. Ihre Begeisterung für den Sport ist dennoch geblieben. "Biathlon und Langlauf werden immer meine große Leidenschaft bleiben, da fiebere ich auch immer noch mit", sagt Neureuther. Heute liege ihr Fokus auf ihrer Familie. "Ich bin rundum happy, genieße die Zeit mit den Kindern."

Wie sehr Miriam und Felix Neureuther darauf bedacht sind, ihren Kindern trotz ihrer prominenten Eltern ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, zeigt sich auch auf Instagram. Zwar nimmt Miriam ihre Kinder gelegentlich in ihre Beiträge mit, zeigt ihre Gesichter aber nicht.

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Kinder in der Öffentlichkeit? "Haben da nichts zu suchen"

"Das ist uns ganz wichtig! Die Kinder müssen in der Öffentlichkeit geschützt werden, haben da nichts zu suchen", erklärt sie. Erst wenn die Kinder volljährig seien, sollten sie selbst entscheiden können, ob und wie sie in der Öffentlichkeit stehen möchten.

Im zeigt Miriam Neureuther, wie Familien die Winterzeit bewusst genießen können, ohne dass dafür alles aufwendig oder perfekt sein muss. © Verlag Herder

In Garmisch sei die Familie ohnehin bekannt. "Aber es sind ganz normale Kinder, die normal aufwachsen sollen, da wird auch kein Tamtam gemacht", sagt Neureuther. Ihre Kinder hätten das Glück, in einer Gemeinschaft mit Familie und Freunden aufzuwachsen.