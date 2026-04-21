Deutliche Kritik von Franzi van Almsick: "Leider viel zu wenig Beachtung"

Franziska van Almsick schrieb als Schwimmerin deutsche Sportgeschichte. Begeistern kann sich die zweifache Mutter aber auch für andere Sportarten. Nun verrät sie, dass sie das sogar muss – weil sich ein ganz bestimmtes Familienmitglied sonst auf den Schlips getreten fühlen könnte.

Mehrfache Welt- und Europameisterin im Schwimmen sowie stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe: Man kann Franziska van Almsick (48) wohl guten Gewissens als Sport-Expertin bezeichnen. Doch dieses Know-how geht auch mit einem großen Druck einher, wie sie nun verrät. Und den macht sie sich nicht nur selbst – sondern bekommt ihn auch aus dem eigenen Familien-Kreis zu spüren.

Franziska van Almsick unter Druck: "Wenn ich das jetzt versiebe"

Wer als Experte in eine Quiz-Show eingeladen wird, möchte sich nicht blamieren. Dieses Gefühl lernt auch Franziska van Almsick kennen, als sie in der neuesten Ausgabe von "Der Quiz-Champion" mit einer ganz bestimmten Sport-Frage konfrontiert wird. "Was kam beim Rugby viele Jahre zum Einsatz, wenn der Kicker nach einem Versuch eine sogenannte Erhöhung ausführte?", möchte Moderator Johannes B. Kerner wissen.

Franziska van Almsick entscheidet sich für die Antwortmöglichkeit "Ein Eimer mit Sand". Doch noch bevor über die korrekte Lösung aufgeklärt wird, räumt die 48-Jährige ein: "Ich habe in meiner Familie einen deutschen Meister im Rugby. Und wenn ich die Antwort jetzt versiebe...", so van Almsick nervös. Johannes B. Kerner fragt, wie eng man sich dieses Verhältnis vorstellen müsse: "Ein sehr naher Verwandter. Aber ich weiß es nicht", gibt die 48-Jährige ehrlich zu.

Bei "Der Quiz-Champion" nimmt Johannes B. Kerner prominente Experten in die Mangel. In der neuesten Ausgabe ist Franziska van Almsicks Sport-Wissen gefragt. © Svea Pietschmann

Schließlich verrät Franziska van Almsick, dass es sich um einen Angehörigen aus der Familie ihres Lebensgefährten handelt: "Die Heidelberger sind ja wahnsinnig gut [im Rugby d. Red. ] gewesen in der Vergangenheit. Von meiner Stieftochter der Mann. Also sehr nah verwandt." Daher verspürt die 48-Jährige eine gewisse Nervosität: "Also wenn das jetzt nicht stimmt… wobei, woher soll ich es wissen? Ich hätte mal ein bisschen öfter mit ihm reden können", resümiert die Wahl-Heidelbergerin schmunzelnd. Zu ihrer Erleichterung liegt sie mit der gewählten Antwort aber richtig.

Seit 2005 ist Franziska van Almsick mit dem Unternehmer Jürgen B. Harder liiert. Das Paar lebt in Heidelberg und hat zwei gemeinsame Söhne. © imago/Mandoga Media

Franziska van Almsick über Faustball: "Leider viel zu wenig darüber berichtet"

Dass sie sich nicht nur mit ihrer eigenen sportlichen Disziplin auskennt, beweist Franziska van Almsick im Laufe der Quiz-Show mehrmals. Bei einer Frage über Faustball rührt die Schwimmerin die Werbetrommel für diese Sportart, die die breite Masse eher nicht auf dem Schirm hat: "Da gibt es auch eine relativ große Community für Faustball in Deutschland", so van Almsick. "Und es wird leider viel zu wenig darüber berichtet. Aber das ist ein ganz toller Sport, der mehr Beachtung bräuchte. Schön, dass ihr mal so eine Frage habt."

Bei Quiz-Promi-Kollege Johann Lafer lief der TV-Auftritt nicht ganz so ideal. Der TV-Koch verriet zwar seinen Schnitzel-Trick ("Weltsensation"), aber blamierte sich am Ende der Show.