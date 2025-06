Sophia Thomalla und Rammstein-Sänger Till Lindemann trennten sich im November 2015. Warum genau es zum Liebes-Aus kam, hielten die Moderatorin und der Musiker bislang geheim. Doch Sophias Mutter Simone Thomalla verrät nun neue Details zur zerbrochenen Beziehung. Auch spricht sie über auffällige Unterschiede zwischen ihr und ihrer Tochter.

In Tennis-Profi Alexander Zverev (28) scheint Sophia Thomalla (35) die große Liebe gefunden zu haben. Zuvor sorgte die Moderatorin durch ihre Beziehung mit Till Lindemann (62), Sänger der Skandal-Band Rammstein, für Schlagzeilen. Von 2011 bis 2015 gingen die beiden gemeinsam durchs Leben, ehe das Liebesglück zerbrach. Warum genau die Beziehung ein Ende nahm, verschweigen die Brünette und ihr 27 Jahre älterer Ex-Freund bis heute. Was hat Sophias Mutter Simone Thomalla (60) jetzt zur Trennung zu sagen?

Details zur Trennung von Sophia Thomalla und Till Lindemann: "Bisschen kaputtgegangen"

Die Schauspielerin berichtet, die Zeit nach dem Liebes-Aus mit Till Lindemann sei für ihre Tochter "eine sehr traurige" gewesen. Sophia habe den Traum verfolgt, mit ihrem Ex eine "große Familie" zu gründen und "alles zusammen zu machen", wie Simone Thomalla im Podcast " " erzählt. Sie setzte wohl viel daran, die Beziehung am Laufen zu halten. Auch Lindemann habe "immer alles zusammengehalten". Trotzdem sei zwischen ihrer Tochter und dem Rock-Musiker "alles ein bisschen kaputtgegangen".

Simone Thomalla spricht über Tochter Sophia: "Schutzhülle nach außen"

Podcast-Host Marlene Lufen (54) will im Gespräch von Simone Thomalla wissen, ob sie Angst um Sophia hatte, nachdem sie von der Trennung erfahren hatte. Die diesjährige "Let's Dance"-Kandidatin erklärt, sie habe sich nicht gesorgt: " [Sophia, d. R.] war immer stark. Ich weiß, dass das auch eine Schutzhülle von ihr nach außen ist. Aber sie hatte nie so den großen Nervenzusammenbruch oder das große Weinen." Simone Thomalla ticke da anders als die 35-Jährige: "Ich bin ja fast verloren manchmal, was Empathie angeht. Das ist ja furchtbar. Ich bin oft die, bei der als Erstes die Tränen rollen."

Simone Thomalla spricht im Podcast von Marlene Lufen über ihre Tochter Sophia Thomalla. © imago/BREUEL-BILD

Simone Thomalla: So verschieden ticken sie und Tochter Sophia

Dass ihre Tochter in der Hinsicht nicht so sei wie Simone Thomalla, ergebe für die Schauspielerin Sinn. Sie schildert gegenüber Lufen: "Gerade deshalb, weil ich so sensibel bin, ist Sophia, glaube ich, ein Stück weit härter mit sich. Eben, weil sie nicht so dünnhäutig sein wollte wie ihre Mutter." Wenn es um das Zeigen von Emotionen geht, sei ihre Tochter sogar "das Gegenteil". Die 35-Jährige wolle in puncto Gefühle oft "mehr die Distanz" zu anderen.

Bei ihrem Liebsten Alexander Zverev macht Sophia Thomalla wohl eine Ausnahme. In den sozialen Medien zeigt sich die TV-Bekanntheit oft verliebt und eng umschlungen mit dem Tennis-Profi – von emotionaler Distanz scheint hier keine Spur. Auch Simone Thomalla schwebt auf Wolke sieben und soll an einen Mann namens René vergeben sein. Das wurde kurz vor dem "Let's Dance"-Auftakt der Schauspielerin im Februar bekannt.