Deswegen ist Felix Neureuther besorgt: "Von klein auf essenziell"

Felix Neureuther hat genug. Mit Blick auf die Kinder ist die Ski-Ikone in großer Sorge. Mit einem Appell will er nun für Aufklärung sorgen.

Muss sich Deutschland Sorgen um seine Kinder machen? Wenn es nach Felix Neureuther geht, ist die Zeit für ein wichtiges Umdenken gekommen. Der einstige Skirennfahrer hat mit Ehefrau Miriam selbst vier Kinder. Mit der Abendzeitung hat er bei der Verleihung des "Blauen Panthers" in München Klartext gesprochen.

Sorge bei Felix Neureuther

Felix Neureuther äußert sich immer wieder öffentlich darüber, dass der Nachwuchs in Deutschland sich nicht genug bewegt. Aber was läuft eigentlich falsch, dass man überhaupt darauf aufmerksam machen muss, wie wichtig Bewegung für Menschen und insbesondere für Kinder ist? "In Zeiten der Digitalisierung ist es natürlich sehr einfach, Zeit zu überbrücken oder vor digitalen Endgeräten zu verbringen", sagt der 42-Jährige der Abendzeitung. "Aber ich denke, Bewegung ist von klein auf essenziell. Ohne Bewegung gibt es kein gesundes Leben. Das ist einfach so – natürlich in Verbindung mit einer vernünftigen Ernährung."

Mit Blick auf Gesundheitssystem: Das fordert Felix Neureuther

Die Gründe für weniger körperliche Aktivität im Alltag sind für Felix Neureuther schnell ausgemacht. "Uns wird im Alltag immer mehr abgenommen." Durch technische Neuerungen wie E-Scooter, elektronische Spielsachen und sogar Rolltreppen bekommen vor allem Kinder heutzutage viel zu wenig Bewegung. "Wir müssen bei den Kleinen anfangen." Dabei sieht Neureuther auch die Schulen in der Verantwortung. "In unserem Bildungssystem kommt die Förderung von Kreativität viel zu kurz. Die kreativen Fächer sind Sport, Musik und Kunst. Genau das sind aber die Fächer, die als Erstes ausfallen. Dabei sollten sie meiner Meinung nach deutlich stärker gefördert werden."

Aber auch Erwachsene sind von einer körperlichen Bewegungslosigkeit betroffen: "Wir müssen nicht mehr selbst einkaufen gehen, keine Treppen mehr steigen oder Lichtschalter betätigen und so weiter." Für ihn ist es daher umso wichtiger, Bewegung noch stärker zu fördern – vor allem mit Blick auf das Gesundheitssystem.

Wichtiger Appell: "Brauchen kreative Menschen in unserem Land"

Der Wunsch von Felix Neureuther ist dabei klar: Deutschland benötigt eine sportliche und kreative Wende, vor allem beim Nachwuchs. Sein Appell an die Gesellschaft lautet daher: "Wir brauchen in Zukunft kreative Menschen in unserem Land, damit wir wieder erfolgreich und wettbewerbsfähig sein können. Deshalb kann ich nur sagen: Geht raus und bewegt euch! Das tut nicht nur eurem Körper gut, sondern auch eurem Geist."