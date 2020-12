Désirée Nick zeigt altes Foto: Mit sexy Pose sorgt sie für Furore

Auf Instagram hat Désirée Nick ein 16 Jahre altes Foto von sich gepostet. Nicht alle Fans sind von der lasziven Pose der Läster-Grande-Dame begeistert.

Gebräunte Haut, hautenges Sommerkleidchen, durchsichtige High Heels und die Beine leicht gespreizt: Mit diesem Foto sorgt Désirée Nick aktuell für Aufsehen unter ihren Followern.

"2004 hätte sich selbst eine Paris Hilton Nachhilfestunden bei mir nehmen können", schreibt die Kabarettistin zu dem 16 Jahre alten Bild und spielt damit wohl auf den Unten-Ohne-Skandal der Hotel-Erbin an.

Fans über sexy Pose von Désirée Nick gespalten: "Sie haben Frauen anhand solcher Fotos diskreditiert"

Viele Fans sind begeistert von der jungen Désirée Nick und schreiben Kommentare wie "Du alterst wie ein guter Wein", "Da würde sogar Britney Spears Augen machen" und "Damals sowie heute , einfach geil". Aber nicht alle finden die Pose der ehemaligen Dschungelkönigin gelungen.

"Also, ich muss leider ehrlich sein und schreiben, dass so ein Auftreten ihrerseits im Widerspruch zu dem steht, wofür Sie vorgeben zu stehen. In allen Formaten haben Sie Frauen anhand solcher Fotos und Auftretens diskreditiert", schreibt ein Follower zu dem Foto. Tatsächlich hatte La Nick in dem Format "Promis unter Palmen" vor allem Carina Spack und Eva Benetatou für deren Auftreten in der Öffentlichkeit angegriffen.