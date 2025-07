Designer und Ex-"GNTM"-Juror Thomas Rath ist kaum wiederzuerkennen

Der ehemalige "Germany's next Topmodel"-Juror Thomas Rath hat sich ein Makeover verpasst. Die Glatze ist verschwunden, stattdessen trägt der Designer jetzt volles Haar - und das offenbar schon länger.

Thomas Rath bei der Verleihung des Deutschen Parfumpreises Duftstars 2025 im Mai in der Rheinterrasse in Düsseldorf.

Die Schiebermütze war lange sein Markenzeichen - doch das könnte der Vergangenheit angehören. Designer Thomas Rath (58), der ab 2011 auch als Juror bei "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, zeigt sich mit vollem Haupthaar. Seine neue Frisur präsentiert der 58-Jährige nun auf Instagram - sowohl in seinem Profilbild als auch zu Gunsten des "neuen Bambi Kinderhauses", das er strahlend "miteröffnen" durfte.

Auf zwei Fotos und in einem Clip ist Rath mit grauem Haar zu sehen, das zu einem gepflegten Seitenscheitel frisiert ist. Dazu trägt der gebürtige Kölner Dreitagebart und eine getönte Brille sowie ein helles Shirt, eine weite helle Hose und eine beige Jeansjacke.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ungläubige Reaktionen und viel Lob

Unter dem Post staunen die Followerinnen und Follower nicht schlecht. "Du siehst klasse aus", kommentiert eine Nutzerin. Eine andere gesteht: "Ich habe Thomas nicht erkannt." Besonders der neue Look ohne Schiebermütze sorgt für Begeisterung: "Finde, er sieht soooooo gut aus ohne Kappi", heißt es. Doch auch Neugier schwingt mit: "Tom jetzt mit Haar am Kopf, total fremd, aber gut gemacht. Welche Firma???" Eine Antwort auf diese Frage bleibt bisher aus.

Erste Makeover-Fotos wurden Mitte Juli veröffentlicht

Wie lange sich Thomas Rath schon von seiner markanten Glatze verabschiedet hat, ist nicht ganz klar. Bei der Verleihung des Deutschen Parfumpreises Duftstars 2025 im Mai in der Rheinterrasse in Düsseldorf war bei genauerem Hinsehen unter der Schiebermütze bereits ein Haaransatz zu erkennen.

Und auch vor einigen Wochen, , war sein Haar unter der Mütze offenbar schon länger.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ein erstes Foto und ein Clip mit Thomas Raths neuer Frisur veröffentlichte seine HSE-Kollegin und Friseurmeisterin Svenja Simmons auf ihrem Account. entstand auch bei der Eröffnung des Bambi Hauses der Stiftung Tribute to Bambi in Zusammenarbeit mit Tabaluga und Peter Maffay (75). , das Simmons am 19. Juli teilte, feierte sie indes "die Freundschaft" zu dem Designer.