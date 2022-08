Deshalb musste Ben Affleck nach Traumhochzeit mit J.Lo direkt abreisen

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit: Unmittelbar nach seiner Hochzeit mit Jennifer Lopez reiste Ben Affleck ab, um weiter an seinem neuesten Filmprojekt zu tüfteln. An seiner Seite im Flugzeug befand sich nicht etwa seine Angetraute, sondern Kumpel Matt Damon.

Ben Affleck ist so gefragt in der Traumfabrik wie schon lange nicht mehr.

Für Schauspieler Ben Affleck (50) hat nach der dreitägigen Traumhochzeit mit Jennifer Lopez (53) offenbar umgehend wieder die Arbeit gerufen. Schon am vergangenen Montag ist er nicht etwa mit seiner frisch Angetrauten, sondern mit Kumpel Matt Damon (51) aus dem US-Bundesstaat Georgia abgereist, wo die Trauung vollzogen wurde. in Erfahrung gebracht haben will, hat Affleck ein Projekt in Arbeit, das nicht länger auf sich warten lassen konnte - und wofür seine Jennifer auch volles Verständnis gezeigt hat.

"Tatsächlich hat sie ihn sogar dazu ermutigt, weil sie weiß, wie wichtig ihm seine Karriere ist", will die Seite von einem Vertrauten der Sängerin und Schauspielerin erfahren haben. Demnach habe Affleck nicht mehr damit gerechnet, noch einmal so gefragt in der Traumfabrik zu sein. Diese Chance wolle er nach diversen Fehltritten in der Vergangenheit nun auf keinen Fall leichtfertig verspielen. Als sein Vorbild diene hierzu einmal mehr seine Ehefrau: "Zu sehen, wie viel sie in nur einem Tag erreicht, treibt ihn an."

Der nächste Oscar-Anwärter?

Ob es sich bei dem angesprochenen Projekt auch um jenes handelt, das Affleck mit seinem kongenialen "Good Will Hunting"-Kollegen Matt Damon in der Mache hat, geht aus dem Bericht nicht hervor. Es würde aber erklären, warum die beiden Stars gemeinsam abgereist waren.

Affleck und Damon tüfteln derzeit in einer Konstellation zusammen, die es bislang selbst bei ihrem Oscar-Film von 1997 noch nicht gegeben hat: Das Duo verfilmt in Kooperation mit Amazon Studios die wahre Geschichte des ehemaligen Nike-Managers Sonny Vaccaro (82). Gemeinsam verfassen sie das Drehbuch, spielen mit und produzieren den Streifen. Neu ist, dass Affleck zum ersten Mal auch die Regie bei einem Film mit seinem Kumpel übernimmt.

Arbeit nach drei Tagen Hochzeitsparty

Ben Affleck und Jennifer Lopez hatten am vergangenen Wochenende noch einmal mit Familie und Freunden ihre Hochzeit gefeiert. Los ging es am Freitag mit einem Probe-Dinner, der Hochzeit am Samstag folgte eine große Barbecue-Party am Sonntag. Rund einen Monat zuvor hatten die beiden bereits im kleinen Kreis in Las Vegas geheiratet.