Desaster vor laufender Kamera: Ex-"Rosenheim-Cops"-Star plaudert erstmals Geheimnis aus

Aktuell steht der Münchner Schauspieler Michael A. Grimm mit vier Kollegen in Schwabing für das bayerische Schauspiel "Extrawurst" auf der Bühne. Wie der ehemalige "Rosenheim-Cops"-Star privat tickt, wie er sich fit hält und was er öffentlich noch nie erzählt hat, verrät er der AZ.

Am Donnerstag (12. März) feierte Michael A. Grimm (55), bekannt aus TV-Serien wie "Die Rosenheim-Cops" und "Dahoam is Dahoam", mit Ina Meling, Sebastian Edtbauer, Norbert Heckner und Jürgen Fischer im Heppel & Ettlich in Schwabing Premiere des bayerischen Schauspiels "Extrawurst" (noch bis 22. März): Die AZ war dabei und schnappte sich den TV-, Kino- und Bühnenstar für ein exklusives Interview.

Michael A. Grimm erklärt: Darum geht es im Stück "Extrawurst"

AZ: Herr Grimm, verraten Sie uns was zum Hintergrund dieser Gemeinschaftsproduktion?

MICHAEL A. GRIMM: Wir sind ein tolles Team, kennen uns seit einer gemeinsamen Arbeit in Wunsiedel – "Die Fahnenweihe". Und nachdem wir uns gefunden hatten, haben wir die letzten Jahre alles komplett selbst auf die Beine gestellt, haben bei mir zu Hause im Wohnzimmer geprobt, das Theater angemietet und so diese Produktion alleine aus der Taufe heben können. Ich habe heute noch Brot, Käse und Weintrauben für die Premierengäste besorgt. Man kann uns also buchen! Der Kollege und Initiator Sebastian Edtbauer war ja mit "Der Gott des Gemetzels" schon überaus erfolgreich und hat Preise eingeheimst.

Was ist das Besondere an dem Stück?

"Extrawurst" von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob ist lustig, hat aber trotzdem einen ernsten, gesellschaftlichen Hintergrund, ein krampfhaftes Bemühen um politische Korrektheit – kurzum: Es menschelt unter den fünf Figuren. Und gerade in Mundart ist es direkter und emotionaler. "Wie bled is denn des?" klingt doch gleich ganz anders als "Wie blöd ist das denn?".

Michael A. Grimm mit Schauspiel-Kollegin Ina Meling am Donnerstag bei der Premiere von "Extrawurst". © Josepha & Markus Wagner

So hält sich der ehemalige "Rosenheim-Cops"-Darsteller fit

Ihre Filmografie ist ellenlang und reicht von "Tatort" über "Die Rosenheim-Cops" bis "Guglhupfgeschwader".

Bei mir geht es beständig weiter; ich glaube nicht, dass ich mit 67 in Rente gehe und nur noch meinen Garten pflege und zum Gardasee fahre. Aber vielleicht mache ich dann statt 50 Projekten nur noch zehn im Jahr! Wann immer es meine Zeit erlaubt, gehe ich ins Fitnessstudio, aber nicht in ein Schickimicki-mäßiges, neben mir trainieren 90-jährige Herren mit einer Überweisung von der Krankenkasse (lacht). Den Rat von Ärzten, täglich zu schwitzen, erfülle ich mehrmals am Tag. Ganz faul, trotz meines Ranzens, bin ich nicht! Mein Beruf erfordert Körperlichkeit. Ansonsten habe ich mindestens zwanzig Theaterstücke und Drehbücher im Kopf, das hält geistig fit.

Bei der Premiere im Mathäser Filmpalast in München: Auch in Simon Verhoevens aktuellem Kino-Erfolg "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" spielt Michael A. Grimm mit. © imago

In der Münchner Isarvorstadt: So lebt der Schauspieler privat

Wie leben Sie privat?

Mit meiner Frau in einer Wohnung in der Isarvorstadt. Wir haben die Silberne Hochzeit schon hinter uns und kochen beide sehr gern. Sie hält sich aber aus der Öffentlichkeit zurück, macht ihr eigenes Ding, wie auch unsere drei Kinder, die sind 33, 28 und 14. Ich selbst lebe vom Publikum und bin froh, dass sie es mit mir so aushalten!

Michael A. Grimm packt aus: Das hat der Schauspieler noch nie öffentlich erzählt

Gibt es etwas, was Sie noch nie öffentlich erzählt haben?

Als Schauspieler musst du ja immer präsent sein. Es gab Zeiten, da haben wir uns beim Spielen rundum immer wieder mit Grippe angesteckt. So kam es mal, dass ich mit Diarrhö, schlimmem Durchfall, vor der Kamera stand – und irgendwann merkte, dass es in die Hose ging. Da darf man sich nichts anmerken lassen.

In seiner Heimatstadt München: "Im Frühling bin ich gerne mal auf Friedhöfen"

Wo gehen Sie im Frühling gerne hin und was schätzen Sie an Ihrer Heimatstadt?

Die berühmte Gemütlichkeit – wobei das eine Eigenschaft ist, die leider etwas auszusterben droht. Es darf also wieder ein bisserl entspannter werden, finde ich! Im Frühling bin ich gerne mal auf Friedhöfen und in Parks, zum Beispiel im Nordteil des Englischen Gartens, und ab und zu mit dem kleinen Hund meiner Tochter im Westpark spazieren.

Wie beschreiben Sie sich selbst?

Mei, sagen wir es mal so: Ich bin ein Münchner, ein Vater, ein Genussmensch, ein gwamperter Uhu und manchmal ein bisschen schlampig, manchmal sehr wissbegierig, manchmal sehr tief eindringend in das eine oder andere. Ich will ein gutes Gegenüber sein!