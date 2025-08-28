"Der Teufel trägt Prada 2"-Dreh: Anne Hathaway fällt die Treppe runter

War es ein Unfall oder eine Szene aus dem Film? Bei den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2" ist Anne Hathaway auf einer Treppe gestürzt. So reagierte die Schauspielerin.

Stand das im Drehbuch oder war es ein Unfall? Anne Hathaway (42) hat am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" für einen kleinen Schreckmoment gesorgt. Bei den Dreharbeiten, die vor wenigen Wochen in New York City begannen, stolperte sie offenbar wegen eines kaputten Schuhs. Bilder zeigen, wie die Schauspielerin auf einer Treppe das Gleichgewicht verliert und stürzt.

Hathaway ist auf den Fotos vom Set in einer hellen, transparenten Bluse und einem schwarzen Faltenrock sowie mit Sonnenbrille zu sehen. Den eleganten Look rundeten schwarze Riemchensandaletten ab, die der 42-Jährigen allerdings bei der Szene zum Verhängnis wurden, wie weitere Schnappschüsse zeigen, veröffentlichte: Als Anne Hathaway die Treppe hinunterging, brach der Absatz von einem ihrer Schuhe ab, woraufhin sie stürzte und auf ihrem Po landete.

Passiert scheint der Schauspielerin nichts zu sein. Dem Bericht zufolge lachte Hathaway, die wieder in ihre Rolle als Andy Sachs schlüpft, über den Vorfall und rief den Umstehenden zu: "Mir geht es gut!" Ob die Szene Teil des Drehbuchs war, ist nicht bekannt.

Darum geht es in der Filmfortsetzung

"Der Teufel trägt Prada 2" wird in New York und US-Medienberichten zufolge auch in Italien unter der Regie von David Frankel (66) gedreht, der bereits den Vorgänger inszenierte. Im Frühjahr 2026 soll der Film in die Kinos kommen, 20 Jahre nach dem ersten Teil. Neben Anne Hathaway werden auch Meryl Streep (76), Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) wieder dabei sein.

Erste Details zur Handlung von "Der Teufel trägt Prada 2" sind bereits bekannt: Miranda Priestly (Streep) kämpft in der Fortsetzung demnach gegen den Niedergang des traditionellen Zeitschriftengeschäfts. Gleichzeitig muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton (Blunt) auseinandersetzen, die inzwischen eine Führungskraft in einer Luxus-Werbeagentur ist.