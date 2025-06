Derzeit wird die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" gedreht. Der Cast versorgt neugierige Fans regelmäßig mit spannenden Eindrücken vom Set. Nun teilt Karin Thaler ein besonderes Foto mit dem Stammpublikum – und lässt dabei leichte Hollywood-Stimmung aufkommen.

Fans von "Die Rosenheim-Cops" müssen derzeit mit Wiederholungen ihrer liebsten Krimi-Serie vorliebnehmen, denn: Die neuen Folgen werden gerade produziert. Um dem Publikum die Wartezeit zu versüßen, gewährt der Cast in den sozialen Medien Einblicke in die Arbeit am Set. Vor allem Karin Thaler (59) lässt Fans gerne an den Dreharbeiten zur 25. Staffel teilhaben – und teilt nun ein ganz besonderes Gruppenfoto.

Karin Thaler am Set: "Der Fluch von Rosenheim"

Bereits seit 2002 hat Karin Thaler bei "Die Rosenheim-Cops" ihre Paraderolle inne: Als "Marie Hofer" hat sie sich in die Herzen von Fans gespielt. Im Laufe der Jahre hatte die Blondine schon mit zahlreichen namhaften Gastdarstellern zu tun, die das Krimi-Format aufmischten. Und auch in der aktuellen 25. Staffel geben sich wieder einige Akteure die Ehre.

In ihrer Instagram-Story teilt Karin Thaler nun ein Foto vom Set, das neugierig auf die neue Staffel macht. Während die 59-Jährige ein Krebs-Plüschtier in den Händen hält, sind neben ihr drei Schauspielerinnen in Piraten-Kostümen zu sehen. In Anspielung auf die Hollywood-Filmreihe "Der Fluch der Karibik", in der Johnny Depp (61) die Hauptrolle spielte, schreibt Thaler: "Motto: Der Fluch von Rosenheim".

Eine neue Folge von "Die Rosenheim-Cops" scheint sich ganz um das Thema "Piraten" zu drehen. © instagram/karinthaler_original

"Die Rosenheim-Cops": Dreharbeiten zur 25. Staffel laufen

Was es mit der lustigen Kostümierung auf sich hat? Die Auflösung erwartet Fans wohl erst im Herbst, wenn die neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" im ZDF ausgestrahlt werden sollen. Doch der Blick hinter die Kulissen macht das Publikum bestimmt schon jetzt neugierig auf die neuesten Geschehnisse im bayerischen Rosenheim.

Karin Thaler ist im Übrigen nicht die einzige Schauspielerin, die sich gelegentlich vom Set der "Rosenheim-Cops" meldet. Auch Kollegin Marisa Burger (51), die ihre Rolle nach der 25. Staffel niederlegen wird, und Baran Hevi (38) versorgen ihre Fans auf Social Media hin und wieder mit Einblicken in die Dreharbeiten.