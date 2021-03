"Der Denver-Clan"-Star Geoffrey Scott ist tot

US-Schauspieler und "Denver-Clan"-Star Geoffrey Scott ist einen Tag nach seinem Geburtstag an Parkinson gestorben. Er wurde 79 Jahre alt.

In 45 Episoden der ABC-Primetime-Soap (1981-1989) war er von 1982 bis 1985 als Tennisprofi Mark Jennings und erster Ehemann von Krystle Carrington (Linda Evans, 78) zu sehen.

Geoffrey Scott hatte sich nach 45 Jahren im Showgeschäft zurückgezogen und war mit seiner Familie nach Colorado gezogen. Neben seiner Frau hinterlässt er die Zwillingssöhne Christopher und Matthew.